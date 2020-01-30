Возмущенные жители Колодищей вышли на улицу 6 30.01.2020, 14:56

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Фото: onliner.by

У жителей поселка накопилось много вопросов к властям.

В Колодищах до 7 февраля продолжится общественное обсуждение нового генплана поселка, жители которого уже не первый месяц протестуют против многоквартирной застройки, а также близкого нахождения завода «Амкодор», пишет сайт телеканала «Белсат».

— Наша школа построена более 50 лет назад. Она единственная на все Колодищи. Мы участвовали в переписи населения, которая показала, что здесь вовсе не такое количество детей, о котором они говорят. Дети не прописаны. В каждом доме есть по 2, 3, 4 ребенка, которые здесь не прописаны – только потому, что они не имеют возможности посещать детский сад или школу. Поэтому они прописываются в городе. Уручье [микрорайон Минска. – прим.] переполнено колодищанцами, – говорит возмущенная жительница Колодищей.

Остальные рассказывают, как это – возить детей каждый день в школу или в садик в город.

— Слава Богу у нас есть машина. Мы каждый день ездим на ней в школу. Нам повезло, мы попали в новую школу в новом микрорайоне. Но очень много машин каждое утро, детей приходится поднимать очень рано. Это трудно, когда так далеко ездить каждый день туда и обратно.

Напомним, жители Колодищ не первый год борются против соседства с заводом «Амкодор».