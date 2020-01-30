Нет у революции конца 5 30.01.2020, 15:30

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Клаус Шваб

Фото: Global Look Press

О новом индустриальном перевороте.

Автор термина «Четвертая промышленная революция» Клаус Шваб напоминает, что новый индустриальный переворот будет серьезно отличаться от всех предшествовавших, пишет РБК.

«Мир находится на распутье. Социальные и политические системы, которые спасли миллионы людей от нищеты и полвека направляли нашу государственную и глобальную политику, теперь работают против нас». С этого тревожного утверждения начинается книга «Технологии Четвертой промышленной революции», написанная основателем и бессменным президентом Всемирного экономического форума в Давосе Клаусом Швабом. Сам термин «Четвертая промышленная революция» Шваб впервые употребил в 2015 году, и с тех пор концепция успела обрасти множеством наблюдений и выводов.

Основная идея книги немного алармистская, но, вероятно, справедливая. Подобно всем предыдущим промышленным революциям, Четвертая меняет не только производство, но и всю нашу жизнь — экономику, отношения между людьми, даже в какой-то степени само понимание того, что это значит — быть человеком. Искусственный интеллект и роботизация, интернет вещей и 3D-печать, виртуальная и дополненная реальность, био- и нейротехнологии — эти новейшие методы на глазах становятся частью нашего повседневного существования. Процесс развития технологий в значительной степени бесконтролен, и это таит в себе немалые риски. Мы не можем позволить дивному новому миру, который создают технологии, просто появиться. Мы должны осознанно формировать будущее, в котором хотим жить.

Среди трех целей, к которым должно стремиться человечество в ходе Четвертой революции, Шваб специально выделяет справедливое распределение благ. Это не случайно. Некоторые из предыдущих революций наделяли новыми возможностями обширные группы общества — например, ширящийся слой мелких собственников и востребованных специалистов (инженеров, рабочих, служащих и т.п.) привел к появлению среднего класса, ставшего в ХХ веке основой экономики многих государств. Четвертая, наоборот, может привести к беспрецедентному расширению пропасти между богатыми и бедными. Инвестиции в проекты, которые занимаются искусственным интеллектом, растут по экспоненте, поскольку их технологии способны на порядок снизить компаниям издержки. Но побочным эффектом станет стремительное сокращение рабочих мест. Согласно прогнозу McKinsey, к 2030 году около 400 миллионов человек на планете, или 14% рабочей силы, потеряют работу из-за того, что их функции станут выполнять программы и роботы.