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Вся страна — одна большая крашеная картинка

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  • Виктор Горбачев
  • 30.01.2020, 16:27
  • 2,555
Вся страна — одна большая крашеная картинка

О «потемкинских» районах.

Годы идут, а картинка и не меняется. Летят столетия, а действия все те же. По крайней мере, у нас. Только масштабы шире. Раньше были показные бутафорские деревни, а сейчас – показуха на целые районы. И отсматриваем все это почти в прямом эфире, в свете участившихся показательных поездок «главного ревизора» по стране.

И ведь не смешно. Больно велики финансовые расходы. А год-то тяжелый и сложный. Нет чтобы экономить! Так наоборот – целые районы двигаются перед приездом. Видали, каков в Добруше переполох?

К ним вот-вот заедет «ревизор»! Может быть заедет. И понеслось. Кипит и пузырится работа. На пути предполагаемого проезда «ревизора» – с глаз долой все лишнее и краски побольше! Да граблями, лопатами и топорами работать. Чтоб прям ух и ох!

Очередной «потемкинский» район в считанные дни вдруг становится эпицентром уборки в стране. Так бывает, но всего на пару дней. Затем приехал, глянул, оценил, вставил (или выставил), уехал. Зато все СМИ и каналы по ТВ показывают и рассказывают о заботе «ревизора» и его жесткой руке. Мол, порядку дальше быть!

В такие моменты я задаюсь вопросом. До приезда «ревизора» районы жили-были ни так, ни сяк. А перед приездом сразу находятся деньги! А что, нельзя каждый день так работать и проявлять заботу? Так нет же — только кукиш видать от разных руководителей под самый нос.

И ведь что самое интересное? Самый «главный ревизор» в курсе всего этого. Знает, что показной марафет наводят специально для него — и молчит. Выгодно молчать, потому что вся страна, как «потемкинская деревня»?

Одна большая крашеная картинка. Покрасили, развалилось. Опять покрасили. Но миру-то показать надо? Народу своему показать и убедить надо?

Правда, еще в такие моменты думаю, что картонный домик имеет свойство разваливаться.

Виктор Горбачев, «Салiдарнасць»


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