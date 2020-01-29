Перед возможным визитом Лукашенко блогер вывел из себя главу Добрушкого района 34 29.01.2020, 16:45

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Город аврально ремонтируют.

Добруш в авральном порядке готовится встречать Лукашенко, пишет «Салiдарнасць».

— Деревья пилят и сжигают, заборы красят, дырки заделывают или закрашивают, латают крыши старых зданий, укладывают новенькую плитку и чинят дороги. А кое-где даже перекрывают проезд к частным домам. Видимо, чтобы простые смертные случайно не выехали на встречу Лукашенко, — сообщает Telegram-канал Nexta.

YouTube-канал Страна для жизни опубликовал видео из Добруша:

— Александр Григорьевич, можно приезжать! Все почти готово. Наводится жесточайший порядок, как вы любите, — говорит в подводке к ролику его автор, блогер Сергей Тихоновский.

На видео видно, как местные рабочие пилят и жгут кустарник, косят прошлогоднюю траву. В какой-то момент блогер встречает на месте работ главу Добрушкого района Ольгу Мохареву.

Попытка получить комментарий не удалась: чиновница молча показала автору видео фигу и села в авто.

О приезде Александра Лукашенко пишут подписчики добрушских пабликов Вконтакте. Звучат разные даты: 31 января и 3 февраля.