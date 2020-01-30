Мировые цены на нефть снизились 1 30.01.2020, 18:07

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ФОТО: AFP

Цены на нефть снижаются на фоне увеличения числа жертв коронавируса.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в четверг снизились в цене.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на данные торгов.

По данным издания по состоянию на 18:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,64% до $58,70 за баррель.

Цены на нефть снижаются в четверг на фоне увеличения числа жертв коронавируса в Китае до 170 и отмены новых авиарейсов в крупные города страны, а также из-за роста запасов в США.