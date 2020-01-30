Лукашенко обвинил Россию в «подбрасывании» проблем 22 30.01.2020, 19:35

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Диктатор продолжает жаловаться на отказ России поставлять нефть на его условиях.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко обвинил власти России в «подбрасывании» проблем для белорусской экономики и заявил о необходимости их решения. Слова диктатора приводятся на его официальном сайте.

«В этом году мы должны очень серьезно поработать, чтобы преодолеть негативные явления, которые есть в экономике, особенно связанные с Россией. Те потери, которые подбросили наши братья, мы должны нивелировать за счет других направлений», — отметил Лукашенко.

По его словам, Беларуси как экспортно ориентированной стране необходимо налаживать сотрудничество с наиболее развитыми государствами мира. Помимо России к ним относятся Китай, члены Евросоюза, а также США. «Это монстры, с которыми за счастье считают сотрудничать любые государства», — заключил Лукашенко.

Ранее власти Беларуси неоднократно выражали недовольство рядом аспектов политики России в отношении своей страны. В частности, споры касались доступа белорусских продуктов на российский рынок и цены на нефть для Минска, которая начала расти из-за проводимого в России налогового маневра.

С конца 2019 года Лукашенко заявлял о намерении найти альтернативного поставщика топлива. 30 января он поручил правительству договориться с Казахстаном о закупке нефти.