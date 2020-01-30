РИА «Новости»: Наблюдается «закат эпохи Лукашенко» 13 30.01.2020, 22:06

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России следует приостановить любые контакты с правителем Беларуси.

Российскому руководству страны следует прекратить с правителем Беларуси Александром Лукашенко любые контакты на уровне российского официального руководства до проведения выборов, считает эксперт Центра политического анализа и информационной безопасности Дмитрий Болкунец, передает РИА «Новости».

«В этом году наступает определенная переломная точка. Лукашенко начинает свою предвыборную кампанию на антироссийской риторике. Была подобная история с Петром Порошенко, когда он спровоцировал конфликт в Керченском проливе… Так вот, я думаю, что до президентских выборов в Беларуси нужно дать Александру Лукашенко возможность самостоятельно провести президентскую кампанию, прекратить с ним любые контакты на уровне российского официального руководства, а после выборов дальше продолжить диалог – либо с ним, либо с кем-то еще, кто придет ему на замену», - сказал Болкунец в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

По мнению эксперта, в последнее время наблюдается «закат эпохи Лукашенко». «Это длительный процесс. Это не значит, что это случится сегодня или завтра, но это постепенно происходит. Действия и заявления Лукашенко на протяжении последних месяцев - они показывают, что он сам это чувствует и прекрасно понимает. Лукашенко, мне кажется, сегодня единственный в мире политик, который позволяет себе оскорблять российское руководство и получает одновременно деньги. Это интересный феномен», - указал эксперт.

Он отметил, что в последнее время правитель Беларуси «шантажирует» Россию, что он не будет покупать российскую нефть. «При этом очевидно, что та цена, которую он будет платить за альтернативную нефть - она выше… Я не исключаю, что такие действия Лукашенко обернутся коллапсом в Беларуси, и это ощутят все жители страны… я считаю, что это блеф – покупать нефть дороже, чтобы доказать Москве свою независимость, при этом не имея никаких ресурсов», - заключил Болкунец.