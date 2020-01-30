Новая авиакомпания будет летать из Минска в Киев 30.01.2020, 22:54

Boeing 737-800 Azur Air Ukraine.

Фото: Юра Танчин

Авиакомпания получит право на полеты между столицами Украины и Беларуси с частотой до семи раз в неделю.

Комиссия Госавиаслужбы на заседании 28 января одобрила заявку авиакомпании Azur Air Ukraine на выполнение регулярных рейсов Киев-Минск.

Согласно процедуре, данное решение должен подписать глава регулятора, однако ранее он согласовывал все решения комиссии. После завершения оформления всех документов, авиакомпания получит право на полеты между столицами Украины и Беларуси с частотой до семи раз в неделю с 1 марта 2020 года на неограниченный срок.

В Azur Air Ukraine сообщили avianews.com, что планируют запустить рейсы в Минск в ближайшее время.

Рейс Киев-Минск не является типичным для маршрутной сети Azur Air Ukraine. Авиакомпания специализируется на перевозке пассажиров из аэропортов Украины по туристическим направлениям. Ее флот включает три среднемагистральных самолета Boeing 737-800 и три дальнемагистральных Boeing 767-300ER.

Ранее сообщалось, что украинская Госавиаслужба одобрила заявку авиакомпании «Мотор Сич» на выполнение полетов из Минска в Киев; сейчас ее самолеты летают из Минска в Запорожье. Но рейс Минск – Киев пока так и не появился в расписании перевозчика.

В ноябре прошлого года «Международные авиалинии Украины» прекратили полеты из Минска в Киев, которые выполнялись дважды в день.

На маршруте Минск – Киев пока что остается лишь авиакомпания «Белавиа»: в текущем зимнем расписании она выполняет 5 ежедневных рейсов в день в аэропорты Борисполь и имени Игоря Сикорского (Жуляны).