Что происходит на столичных АЗС на фоне «нефтяной войны» 7 4.01.2020, 20:58

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Запасаются ли автомобилисты топливом?

Новый год Беларусь встретила с нерешенным нефтяным вопросом — прекратились поставки нефти из России на заводы в Мозыре и Новополоцке. Запасов сырья должно хватить на 2−3 недели. И пока чиновники ведут переговоры о будущем, tut.by проехал по столичным заправкам, посмотрел, что там происходит, а заодно пообщался с водителями и сотрудниками АЗС.

В соцсетях белорусы тут же начали шутить по поводу возможных проблем с бензином.

Давно не встречал очередь на заправке и мужичков с канистрами и вот этот день пришел. — Ivan Radziankou (@Veterrr) January 4, 2020

Мы посетили шесть заправок: сетей United Company, «Белоруснефть», А-100, «Газпромнефть» и «Лукойл». Отметим, что в пяти из них очередей не наблюдалось — за топливом к каждой колонке стояли максимум по три-четыре автомобиля: типичная ситуация для рабочего дня. Больше всего машин было на АЗС «Белоруснефть», на ул. Тимирязева, 66. Впрочем, на этой заправке очереди из авто — привычное явление.

Фото: tut.by

Везде водители покупали разное количество топлива: кто-то минимально — на 10 рублей, другие заливали от 20 до 30 литров, редко — до полного бака. И ни одного человека не было кто бы заливал бензин или дизель в канистры. Кстати, сами канистры продавались на пяти из шести заправок — их не разобрали для того, чтобы набрать топлива на черный день, если он все же придет.

Пенсионер Сергей Михайлович приехал на АЗС United Company на универсале Citroen. Мужчина купил 40 литров 95-го бензина.

Фото: tut.by

— Но я не про запас беру, — заулыбался водитель. — У меня пенсия в первых числах месяца и я всегда с нее заливаю столько бензина. Этого мне хватает до следующей «получки» — езжу я немного. Да и не верю я, что бензин вдруг пропадет, пусть даже и поставки нефти Россия прекратила. Думаю, наши найдут выход и договорятся. Вон и «Белнефтехим» объявил, что для внутреннего рынка топлива хватит.

С ироничной улыбкой автомобилисты воспринимали вопрос о том, почему они не запасаются топливом.

— Не наевшись — не налижешься. Даже если топлива не станет, запас из канистры не спасет. Ну, а если исчезнет бензин, будем ездить заправляться в Смоленск, Литву или Польшу. У меня так виза есть, мне не не страшно, — высказался водитель VW.

Фото: tut.by

На АЗС «Газпромнефть» на МКАД возле Малиновки ситуация также была спокойной. Сотрудник, который помогал водителям заправляться, удивился нашему вопросу о том, «затариваются ли по полной и с запасом водители». Оказывается, о проблемах с нефтью он не знал, а на работе между собой об этом не говорили.

— Ай, ерунда все это. Помню, как-то недавно перебои с газом были — машины в очереди стояли. А чтоб сейчас за бензином или дизелем — нет, все спокойно. В канистры вообще никто не заливал, я бы заметил, — сказал мужчина.

Фото: tut.by

— Чего волноваться и дергаться? Мы в Беларуси уже привыкли ко всему, всегда какие-то передряги, — махнул рукой водитель Audi, который «как всегда» заливал в бак авто 50 литров топлива.

О том, что Россия перестала поставлять нефть на белорусские заводы не знал и оператор АЗС «Лукойл» на въезде в Минск со стороны Дзержинска. Кстати, именно на этой заправке в магазине не было канистр.

— Продали, а новые не завезли. Но их купили уже давно, а не сегодня и вчера, так что, это не связано с тем, что кто-то делал запасы, — сказал оператор.

Фото: tut.by

Водитель Buick Андрей считает, что с топливом «все будет хорошо». Сам он заливал бензин в авто до полного бака, «но не в запас, а потому что в Могилев едет».

На рекордной по очередям АЗС «Белоруснефть» на Тимирязева замечаем водителя бусика, который заполнял большую железную бочку дизелем.

— Двести литров заливаю. Это не запас — я на стройке работаю, нам дизель нужен. После выходных вышли работать, а топлива нет, — объяснил мужчина.

Оператор на этой АЗС рассказала, что «никакого ажиотажа у водителей нет», хотя многие из них спрашивают, действительно ли возможны перебои.

Фото: tut.by

— Мы пока не заметили каких-то изменений. Топлива у нас хватает, сегодня вот бензовоз приезжал. Ограничение количества топлива на одно авто никто не вводил, даже и намека об этом не было, — рассказала девушка.

На АЗС А-100 на Харьковской, 81 замечаем Toyota с номерами Московской области, ее водитель — россиянин Давид. Мужчина часто бывает в Беларуси — женат на нашей соотечественнице. А о перебоях с поставками российской нефти к нам в страну он осведомлен.

Фото: tut.by

— Плохо это. Просто Москва диктует свои условия, хочет всех подмять под себя. Неправильно, не должно так быть, — считает мужчина. А на высказывания пользователей в интернете о том, что россияне должны приезжать к нам со своим бензином реагирует со смехом: — Давно пора со всем своим приезжать.

Сегодня после обеда стало известно, что Минск ведет переговоры с российскими нефтяными компаниями по поводу размера премии за каждую поставляемую тонну нефти. От того, как будет разрешен этот спор, зависит будущее поставок сырья на белорусские НПЗ.