Может ли белорус потребовать подменное авто во время ремонта основного? 7.01.2020, 11:59

Это важно знать каждому водителю.

В редакцию Автобизнеса регулярно обращаются автовладельцы, которые возмущены тем фактом, что при ремонте их гарантийного автомобиля им не предоставляется подменный. Насколько такие требования правомерны?

В соответствии с Законом РБ "О защите прав потребителей" (далее - Закон), в случае, когда недостатки товара обнаружены в гарантийный срок, продавец (изготовитель, поставщик, представитель) отвечает за недостатки товара. Такие недостатки должны быть устранены безвозмездно и незамедлительно. Если устранить незамедлительно не представляется возможным, то максимальный срок устранения недостатков не может превышать 14 дней (ст.22 Закона). С письменного согласия покупателя такой срок может быть увеличен до 30 дней.

Автомобили относятся к товарам длительного пользования. При этом зачастую бытует мнение, что на время ремонта автомобиля, находящегося на гарантии, автовладельцу должны предоставить другой автомобиль на так называемую "подмену". Вторая часть ст.22 Закона действительно говорит о том, что в случае безвозмездного устранения недостатков в товаре длительного пользования потребитель вправе предъявить требование о предоставлении на период ремонта безвозмездно во временное пользование аналогичного товара. Изготовитель (продавец) обязан удовлетворить такие требования в трехдневный срок.

Однако постановлением Совета Министров Республики Беларусь №778 "О мерах по реализации Закона Республики Беларусь "О защите прав потребителей" был утвержден перечень товаров длительного пользования, на период устранения недостатков или замены которых потребителю безвозмездно не предоставляется аналогичный товар. В первом же пункте этого перечня значатся автомобили. Таким образом, требования автовладельцев предоставить им на время ремонта подменный автомобиль необоснованны. Иногда производители (продавцы, представители, дилеры) все же предоставляют своим клиентам автомобили на замену на время ремонта, но делают они это исключительно по доброй воле, закон их к этому не обязывает.