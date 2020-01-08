Премьер Финляндии призвала обсудить возможность 4-дневной рабочей недели 1 8.01.2020, 18:11

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Санна Марин

Санна Марин заявила, что работники заслуживают преимущества для улучшения производительности.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин призвала к дискуссии о введении 4-дневной рабочей недели, назвав это "интересным вопросом", на который стоит обратить внимание, поскольку работники заслуживают некоторые преимущества для улучшения производительности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Об идее 34-летней Марин спросили во время поездки в Швецию в среду. Ее первый официальный визит за границу в должности премьер-министра состоялся через день после того, как ее правительству пришлось опровергать сообщения СМИ о том, что оно планирует резко сократить рабочее время.

"До сих пор была тенденция к сокращению, поскольку производительность росла", - сказала она. "Я считаю, что в будущем, хотя и не в ближайшие несколько лет, развитие будет идти подобным образом: улучшение производительности и технологий должно проявляться в улучшении условий для обычных работников, в частности сокращении рабочего времени".

По ее словам, правительство Финляндии сейчас не работает над введением четырехдневной рабочей недели.