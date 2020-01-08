БАТЭ завершил формирование тренерского штаба 8.01.2020, 18:18

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Альшевский Кирилл

В него вошел иностранец.

Тренерский штаб БАТЭ полностью укомплектован, сообщает сайт клуба. В него вошел 31-летний серб Лука Евтович, который будет тренером-аналитиком. Также новому главному тренеру Кириллу Альшевскому будет помогать специалист, перешедший из «Витебска».

В грядущем сезоне с Кириллом Альшевским будет работать пять человек. Старшим тренером останется Александр Лисовский, с вратарями продолжит трудиться Андрей Дрозд.

Есть и трое новичков.

Дмитрий Лихтарович — знаковый футболист в истории БАТЭ — после завершения игровой карьеры помогал тренировать дубль борисовчан с 2016 по 2019 год. Его майка висит под сводами «Борисов-Арены».

Евгений Чернухин в прошлом году помогал Сергею Ясинскому в главной команде «Витебска», а также руководил резервистами северян. Вдобавок в профайле Евгения Юрьевича есть период в «Тосно» (2018), тогда выступавшем в российской премьер-лиге.

Должность тренера-аналитика занял серб Лука Евтович. Этот специалист в последнее время совмещал работу в белградском «Вождоваце» и молодежной сборной своей родной страны.

Он также привлекался в качестве эксперта к эфирам на сербском телевидении и помогал разбирать матчи финального турнира чемпионата мира по футболу в 2018 году.