Смысл и бессмыслие «Турецкого потока» Андрей Гурков

8.01.2020, 19:37

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Андрей Гурков

Новый газопровод не дал Путину того, чего он хотел.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по-восточному помпезно отметили 8 января официальный ввод в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток". Если помните, чуть больше года назад, в ноябре 2018-го, оба президента в том же Стамбуле с большим размахом уже отпраздновали окончание прокладки труб по дну Черного моря. Теперь двум лидерам, очень любящим наслаждаться победами и свершениями, устроили новое пышное торжество со льстивыми речами по случаю формального завершения уже всего проекта.

Вторая нитка еще год-полтора останется недозагруженной

Именно формального, поскольку для российской стороны он далеко еще не закончен, хотя у зрителей центральных телеканалов РФ могло возникнуть обратное впечатление. Ведь из двух ниток "Турецкого потока" только одна может пока полностью выполнять свои функции - та, что снабжает турецких потребителей.

У второй, предназначенной для поставок на основной рынок "Газпрома", в Евросоюз, до сих пор нет сопоставимого по мощности продолжения на территории ЕС, так что эта нитка еще как минимум год-полтора останется сильно недозагруженной.

Вот Эрдоган и наслаждался церемонией, на которой он был несравнимо более словоохотлив, чем его московский гость. Это был праздник турецкого президента. Он получил все, чего хотел - новенькую с иголочки трубу для снабжения развитой европейской части Турции (к западу от Босфора) газом напрямую из России - без промежуточных стран, без транзитных пошлин и транзитных рисков, да еще и с существенной скидкой.

Владимир Путин сделал хорошую мину при неудачной игре

В то же время Владимиру Путину пришлось делать в Стамбуле хорошую мину при весьма неудачно сложившейся для него геополитической газовой игре. Ведь для чего, собственно, "Газпром" по распоряжению президента РФ за огромные деньги строил "Турецкий поток"? Сверхзадача состояла в том, чтобы с января 2020 года полностью прекратить газовый транзит через Украину, пустив российские экспортные поставки в Евросоюз по двум новым магистралям в обход непокорного соседа.

Именно с этой целью "Турецкий поток" и "Северный поток-2" и сооружались одновременно: оба трубопровода должны были войти в строй до конца 2019 года, когда истекал десятилетний российско-украинский газовый договор. Однако газопровод на Балтике сначала по разным причинам выбился из графика, а затем был остановлен американскими санкциями. А из двух ниток на Черном море в полном объеме в срок заработала только одна.

План лишить Украину газового транзита провалился

Поэтому я и написал в конце декабря комментарий под заголовком "2019 год завершается крахом газовой стратегии Путина". И дело тут не в том, что какие-то трубы не успели вовремя проложить: рано или поздно это произойдет. Для Кремля стратегический провал состоит в том, что Украину так и не удалось лишить газового транзита, что Москве пришлось заключать с Киевом новый долгосрочный договор, гарантировать ему на пять лет весьма высокие объемы прокачки и хорошее вознаграждение за услуги, да еще и выплатить украинской стороне почти 3 миллиарда долларов по старым долгам.

Правда, для "Газпрома", с коммерческой точки зрения, это очень неплохой вариант: компания получила возможность и правовые гарантии для дальнейшей эксплуатации своего важнейшего и десятилетиями испытанного экспортного канала. Однако после заключения нового российско-украинского транзитного договора со всей остротой вновь встает уже не раз звучавший вопрос: а для чего, собственно, вообще строили дорогущий "Турецкий поток"? Тем более в его нынешнем, усеченном виде.

Вместо трех ниток в Европу пойдет только одна

Вспомним: 1 декабря 2014 года Путин после встречи с Эрдоганом в Анкаре неожиданно для всех объявил об отказе прокладывать на Черном море из России в Болгарию "Южный поток" и заявил, что четыре нитки этого газопровода перенаправляются в Турцию. Однако вскоре турецкий президент нарушил достигнутую договоренность и потребовал урезать трубопровод, уже получивший название "Турецкий поток", до двух ниток: идея превращения своей страны в газовый хаб с помощью российских поставок его явно перестала интересовать.

В результате "свою трубу" Эрдоган получил, а у "Газпрома" вместо трех ниток для дальнейшего экспорта в ЕС осталась только одна. Из-за этого проложенные за многие миллиарды рублей по территории России мощности для заполнения "Южного потока" частично оказались ненужными. Большой стратегической удачей Путина все это никак не назовешь.

"Южный поток" отменили, но основной транзит пойдет через Болгарию

Полностью провалилось и намерение Путина наказать несговорчивую Болгарию, заставив Евросоюз проложить трубу для приема газа из второй нитки "Турецкого потока" через Грецию в Италию. Этот родившийся в Москве прожект с самого начала представлялся весьма авантюрным, и я еще в декабре 2014 года прогнозировал, что "Болгария в конце концов все-таки получит свои транзитные миллионы".

Так и вышло: пункт приема газа из второй нитки находится на турецко-болгарской, а не турецко-греческой границе, и основной трубопровод, по которому российское голубое топливо потечет отсюда дальше в Сербию, Венгрию и Словакию, строят сейчас в Болгарии. И газ в Грецию и Северную Македонию идет тоже через Болгарию. Так что "Газпром" фактически исправляет ошибку Путина с "Южным потоком".

Компания, в частности, продлила до 2030 года договор с болгарской стороной о газовом транзите, и теперь для его выполнения (и, видимо, для поддержания в рабочем режиме второй нитки) прибегает к весьма своеобразной процедуре. О ней в начале января сообщил целый ряд СМИ, в том числе "Интерфакс": газ из "Турецкого потока" закачивают в Болгарию, а потом примерно половина этого объема через другой пункт приема-сдачи вновь возвращается в Турцию.

Трудно представить себе, что столь экстравагантный путь транспортировки может быть коммерчески выгоден "Газпрому". Зато болгарский газовый дистрибутор Bulgargaz, согласно тому же сообщению "Интерфакса", рассчитывает в этом году на выгоду от новых договоренностей в десятки миллионов евро. И уже в 1-м квартале 2020 года, согласно министерству энергетики Болгарии, цены на газ для болгарских потребителей могут снизиться на 5 процентов.

Столь тесное российско-болгарское сотрудничество опровергает прочно укоренившийся в российских СМИ миф о том, будто "Южный поток" в свое время пришлось свернуть именно из-за противодействия Болгарии, на которую давили Евросоюз и США. Но сейчас-то договориться удалось, хотя позиции Брюсселя и Вашингтона с тех пор скорее ужесточились! Может быть, если пять-шесть лет назад Москва захотела бы реально договариваться с Софией и не пыталась бы обойти правила ЕС (которые теперь согласилась соблюдать), то делать транзитный крюк через Турцию и строить "Турецкий поток" не пришлось бы и вовсе?

Подобные вопросы, я понимаю, не принято задавать в праздничный день, когда два президента и закадычных друга так радуются своему совместному газовому детищу. Но рано или поздно россиянам все-таки придется обсуждать смысл или бессмыслие "Турецкого потока" . Особенно если геополитические планы Кремля натолкнутся в Сирии, Ливии или где-то еще на растущие имперские амбиции новой транзитной страны для российского газа - Турции.

Андрей Гурков, DW