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Белорусы активнее потянулись в обменники

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  • 9.01.2020, 8:54
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Белорусы активнее потянулись в обменники
Фото: Reuters

Что будет с валютой в стране?

Сорок седьмой месяц население Беларуси остается чистым продавцом наличной валюты. В декабре граждане заметно активизировали интерес и к покупке, и к продаже, а вот чистая продажа наличной валюты снизилась почти на 30% к ноябрю, до минимального в прошлом году уровня — 63,8 млн долларов чистыми, согласно материалам Нацбанка, пишет tut.by.

За последний месяц года граждане сдали на 11,5% больше валюты, чем в ноябре, — 705,3 млн долларов. Покупка выросла на 18,4% — до 641,5 млн долларов.

За год чистая продажа наличной валюты составила 1,418 млрд долларов (минус 18,4% к 2018 году). За 2018 год белорусы сдали 1,738 млрд долларов чистыми, что более чем на четверть ниже уровня 2017 года. За 2017 год чистая продажа составила 2,2 млрд долларов, в 2016 году — 2,4 млрд долларов.

С учетом безналичных операций продажа превысила покупку по итогам года на 597,7 млн долларов.

Эксперты говорили о том, что валютные запасы белорусов могут иссякнуть и при условии сохранения высокого спроса на валюту со стороны предприятий давление на рубль будет увеличиваться. Пока такие риски реализуются медленно.

Субъекты хозяйствования в 2018 году были чистыми покупателями валюты (объем покупки превысил продажу на 672,4 млн долларов), а по итогам 2019 года субъекты оказались чистым продавцом: продажа превысила покупку на 531,7 млн долларов.

Традиционно у белорусов растет интерес к валюте при увеличении зарплат. Но средние зарплаты в ноябре снизились.


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