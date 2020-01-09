Вашингтон предложил переговоры с Тегераном без предварительных условий 9.01.2020, 14:55

1,558

Инициативу озвучили в Совбезе ООН.

Американские власти заявили о готовности к «серьезным переговорам» с Ираном без предварительных условий.

Об этом говорится в письме Совету безопасности ООН от представительницы США Келли Крафт, передает dw.com.

По ее словам, целью переговоров является предотвращение «дальнейших угроз международному миру и безопасности или эскалации со стороны иранского режима».

Кроме того, Крафт также объяснила Совбезу необходимость ликвидации в Багдаде командующего иранского спецподразделения Аль-Кудс Касем Сулеймани.

Она отметила, что США в данном случае действовали в соответствии со статьей 51 Устава ООН, добавив, что для защиты американских интересов на Ближнем Востоке подобные акции могут быть повторены.

Напомним, в ночь на 3 января в результате авиаудара США в районе международного аэропорта Багдада был убит иранский генерал, командир элитного подразделения Аль-Кудс Касем Сулеймани.

По словам Трампа, он был «террористом номер один в мире».

В свою очередь Тегеран сравнил убийство Сулеймани с объявлением войны и пообещал ответные меры.

В ночь на 8 января Иран сообщил об обстреле ракетами американской военной базы в Ираке.

Данная военная операция была названа «Мученик Сулеймани» и стала ответом на убийство иранского генерала.

В Пентагон отметили, что Иран обстрелял ракетами базы в Аль-Асаде и Эйбери.