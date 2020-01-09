Вашингтон предложил переговоры с Тегераном без предварительных условий
- 9.01.2020, 14:55
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Инициативу озвучили в Совбезе ООН.
Американские власти заявили о готовности к «серьезным переговорам» с Ираном без предварительных условий.
Об этом говорится в письме Совету безопасности ООН от представительницы США Келли Крафт, передает dw.com.
По ее словам, целью переговоров является предотвращение «дальнейших угроз международному миру и безопасности или эскалации со стороны иранского режима».
Кроме того, Крафт также объяснила Совбезу необходимость ликвидации в Багдаде командующего иранского спецподразделения Аль-Кудс Касем Сулеймани.
Она отметила, что США в данном случае действовали в соответствии со статьей 51 Устава ООН, добавив, что для защиты американских интересов на Ближнем Востоке подобные акции могут быть повторены.
Напомним, в ночь на 3 января в результате авиаудара США в районе международного аэропорта Багдада был убит иранский генерал, командир элитного подразделения Аль-Кудс Касем Сулеймани.
По словам Трампа, он был «террористом номер один в мире».
В свою очередь Тегеран сравнил убийство Сулеймани с объявлением войны и пообещал ответные меры.
В ночь на 8 января Иран сообщил об обстреле ракетами американской военной базы в Ираке.
Данная военная операция была названа «Мученик Сулеймани» и стала ответом на убийство иранского генерала.
В Пентагон отметили, что Иран обстрелял ракетами базы в Аль-Асаде и Эйбери.