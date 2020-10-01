Украинская студия «Квартал 95» отменила свои ноябрьские шоу в Беларуси

Украинская студия «Квартал 95» отменила свои ноябрьские шоу в Беларуси2
- 1.10.2020, 13:50
- 1,935
Коллектив заявил, что это связано с текущими событиями в стране.
Украинская студия «Квартал 95» отменила свои шоу «Вечерний квартал», которые должны были пройти в ноябре в Минске, Гродно, Бресте и Гомеле. Об этом артисты сообщили в своем Instagram, пишет tut.by.
Шоу «Вечерний квартал» переносились сначала с марта на июнь, потом с июня на ноябрь, теперь артисты заявили, что и ноябрьские концерты не состоятся.
— Друзья, запланированные концерты «Вечернего квартала» в Беларуси в ноябре не состоятся в связи с текущими событиями в мире и стране, — написал коллектив.
Будут ли объявлены новые даты или концерты в Минске и областных центрах отменят вовсе, пока не уточняется.