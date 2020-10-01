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Украинская студия «Квартал 95» отменила свои ноябрьские шоу в Беларуси

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  • 1.10.2020, 13:50
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Украинская студия «Квартал 95» отменила свои ноябрьские шоу в Беларуси

Коллектив заявил, что это связано с текущими событиями в стране.

Украинская студия «Квартал 95» отменила свои шоу «Вечерний квартал», которые должны были пройти в ноябре в Минске, Гродно, Бресте и Гомеле. Об этом артисты сообщили в своем Instagram, пишет tut.by.

Шоу «Вечерний квартал» переносились сначала с марта на июнь, потом с июня на ноябрь, теперь артисты заявили, что и ноябрьские концерты не состоятся.

— Друзья, запланированные концерты «Вечернего квартала» в Беларуси в ноябре не состоятся в связи с текущими событиями в мире и стране, — написал коллектив.

Будут ли объявлены новые даты или концерты в Минске и областных центрах отменят вовсе, пока не уточняется.

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