Военные США готовятся к созданию базы на Луне 1.10.2020, 22:20

В США планируют размещать военнослужащих в космосе.

Это может произойти через много лет, но Космические силы США уже рассматривают возможность запуска войск в космос и даже создания лунной базы, передает «Новое время».

В частности, руководитель космического командования США Джон Шоу подтвердил, что «в какой-то момент да, мы отправим людей в космос».

«Они могут управлять командным центром где-то в лунной среде или где-то еще, где мы продолжаем использовать архитектуру, которая в значительной степени автономна», — добавил он.

Эта новость появилась после того, как на прошлой неделе NASA и Космические силы США официально объединились для решения ряда задач, от полета человека в космос до защиты планет.

Шоу назвал две основные причины, по которым любая лунная база «далеко». Во-первых, космос — не самое пригодное для жизни место для людей. «Во-вторых, мы чертовски хорошо разбираемся в робототехнике в космосе», — рассуждал он. «Лучшие роботы, которые когда-либо создавались людьми, вероятно, являются спутниками, которые либо исследуют другие планеты, либо работают в нашей собственной системе Земля-Луна».

Поэтому, вместо того, чтобы размещать войска на Луне, гораздо более вероятно, что в обозримом будущем эту работу будут выполнять роботы.

«В ближайшие дни и годы у нас будет очень много автоматизированных и автономных систем, работающих на земной, лунной и солнечной орбите, которые будут заниматься космической деятельностью в сфере национальной безопасности», — сказал Шоу.

Тем не менее, космические силы уже изучают возможность постоянного военного присутствия на Луне.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».