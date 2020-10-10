Вратарь сборной Беларуси по пляжному футболу: На марше мое сердце переполнялось счастьем 10.10.2020, 20:46

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фото: tut.by

Нужно отстаивать интересы и быть вместе.

Вратарь сборной Беларуси по пляжному футболу Валерий Макаревич прокомментировал для «Трибуны» последние события в Беларуси.

– Ты живешь в сейсмоопасном районе недалеко от Стелы. Не боишься выходить на улицу с детьми?

– Нет. Мы частенько гуляем в Парке Победы. В одно из воскресений были там, когда начали собираться люди. И одна женщина сказала: «Давайте убежим, а то начнется». Я ей ответил: «Не этих людей, которые просто мирно идут, нужно бояться». Мои дети только веселятся, когда видят так много людей. И для меня это тоже праздник. Воодушевление! Я приехал в Минск дня за два до шествия [23 августа] и был угнетен. Но когда я увидел, как все происходит, появилась такая легкость. Людская солидарность – это… Видел прекрасную картину. Женщина идет с флагом, а ей сигналят абсолютно все машины, которые едут навстречу. Все! Я увидел, что люди поддерживают друг друга. Находясь в колонне, ты получаешь невероятный заряд эмоций. И этим зарядом заряжаются все. Сердце переполнялось счастьем.

Но, на мой взгляд, этой солидарности недостаточно. Мне кажется, нужно больше поддерживать. Я сейчас о спортсменах говорю. Вот история с Леной Левченко – она мне не очень нравится. Считаю, не хватает солидарности. Нужно отстаивать интересы, быть вместе, и тогда руководители не станут принимать таких решений (имеет в виду дисквалификацию гандбольного «Витязя», снятого с чемпионата за отказ играть матч из солидарности с Левченко – прим.). Потому что нас выдергивают по одному и применяют какие-то устрашающие меры, разговоры… Я понимаю, что наши клубы на государственном обеспечении. Но, думаю, всех не сняли бы. И финансирование бы не прекратили. Не хватает консолидации.

Приятно, конечно, что люди поддерживают Лену, снимают клипы в поддержку, выступают в прессе. Но это может случиться с каждым. Поэтому солидарность должна приобретать большие масштабы.

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