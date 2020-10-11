Преступления фашистов Лукашенко зафиксированы для Гаагского уголовного суда

Преступления фашистов Лукашенко зафиксированы для Гаагского уголовного суда55
- 11.10.2020, 22:19
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Кто еще выступает против экономических санкций в отношении лукашенковского режима?
Сегодняшний уровень насилия со стороны лукашенковских холуев к протестующим многим напомнил события 9-12 августа.
В связи с этим, телеграм-канал Nexta напоминает, как в те дни каратели обходились с белорусами. Среди которых были не только протестующие, но и случайные люди, оказавшиеся не в том месте и не в то время.
Видео снято из автозака, периода «горячей» фазы противостояния. На нём задержанных прогоняют через «коридор» — особый лукашистский ритуал, когда каратели выстраиваются в ряд и избивают людей, выходящих из автозака.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
Кто еще выступает против экономических санкций в отношении лукашенковского режима?