Пролетая над гнездом кукушки 11 Владимир Халип

12.10.2020, 14:55

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Владимир Халип

Режим запоздавшего вертикальщика вступает в стадию неукротимой агонии.

Он еще топорщится, пытаясь удержаться на плаву. Хватается отчаянно за кремлевскую соломинку. Но там свои расчеты. Ставят условия, жесткие и хамские. И никто на помощь не спешит. Дело безнадежное. Уходящий и обиженный никому не интересен. Однако он еще надеется на чудо. Ищет лазейки. Придумывает замысловатые трюки. Сочиняет пустые обещалки. Выкрикивает что-то несуразное, с автоматом в руках, пролетая над гнездом кукушки.

Но все это - убогие попытки зацепиться, взять реванш. Наивные и смешные. Нет никакой возможности повернуть время вспять. Выборы проиграны. И даже хитроумная псевдоинаугурация не только надежд не оправдала, но лишь усугубила и без того аховую ситуацию. Однако проигравший судорожно ищет выход.

А потому в информационное пространство в спешном порядке заброшен куцый и почти шутовской ролик, который продолжает линию будто бы внезапных его ходов, начатую убогим трюком с засекреченной инаугурацией. Приближенные возликовали: какой непредсказуемый политик! Это же надо – решиться на переговоры с оппонентами прямо в тюрьме! А где же еще, если именно там сейчас собраны те, кто требовал диалога оппозиции с этой странной властью? Радуйтесь, подходящий стол для переговоров уже найден. И место соответствующее – известная давно и всем «американка». Сейчас конвой доставит арестантов. И можно начинать.

Очень похоже, что все и затевалось ради той единственной фразы, которую инициатор этого фарса попытался закинуть в подсознание недовольных и негодующих: «Конституцию на улице не напишешь». Это же надо, какая сногсшибательная мысль! Просто в точку. Для такого вдохновенного порыва к торжеству режимной законности лучше всего подходят «американка» или застенок на Окрестина. Тем более, что самые отпетые сочинители основного закона в нынешних условиях – это люди в черных мешках на головах. Это в прошло веке блуждали по Европе чернорубашечники. А вот у нас – черномешочники. Но манеры те же. А потому каждая строка этого режимного уложения пишется не гусиным пером или иным стилом, а импортной полицейской дубинкой по спинам схваченных в три окаянных дня минувшего августа.

Было же сказано ранее: давайте перевернем эту страницу. Да только вот беда – не переворачивается никак. Неподъемной оказалась страничка. А тут еще в действующем кодексе, который даже те, кто по долгу службы обязан, читать не любят, обнаружилась статья на этот случай. О захвате и незаконном удержании власти. Не по этой ли причине так заторопились вдруг проигравшие избирательную кампанию, что даже с политзаключенными попытались завязать разговор.

Только это пустые хлопоты. Глупая оказалась затея. Долгая беседа с политзеками ожидаемых дивидендов ее инициатору не принесла. А мог бы извлечь из этого визита хоть какую-то пользу для себя. Если уж занесло в гэбистские застенки, то почему бы не поинтересоваться хотя бы внутренним распорядком и условиями содержания. Узнал бы, по каким дням принимают передачи. Уточнил бы, могут ли в порядке исключения особо отличившиеся в продвижении в стране гэбизма советского образца получать с воли драники с хрустом, приготовленные персональным поваром по спецзаказу. Опыт больших вождей и прочей руководящей шушеры свидетельствует, что такие знания могут пригодиться.

Странные происходят вокруг перемены. Надвигаются уверенно, неотвратимо. Ответные действия власти суматошны и хаотичны. Тектонические процессы в стране уже не остановить. Попытка втюхать белорусам в качестве основного достижения стабильность тюремного типа с треском провалилась. Режим запоздавшего вертикальщика вступает в стадию неукротимой агонии. Кто бы подумать мог, что даже воскресенье, день тотальной расслабухи и созерцания запасов накопленного непосильным трудом, станет вдруг для этого самоуверенного режима самым страшным днем.

Режимная стабильность обрела похабный вид. Уже с утра тянутся в центр колонны бронетехники. Армейские грузовики свозят мотки колючей проволоки. Крытые грузовики и автобусы доставляют вооруженных солдат и омоновцев. Выползла в итоге вся их наличная сила. Телевидение настойчиво тарахтело, что все под контролем. Однако в назначенный час на улицы и площади столицы и прочих городов невесть откуда хлынул снова людской океан.

Третий месяц длится упорное противостояние режиму. Казалось бы, осень непременно возьмет свое. И минувшее воскресенье выдалось ненастным – ветер и дождь. А тут еще вдобавок режимные водометы. Тюремная техника заполнила город. Власть встретила протестующих во всей красе – с российским матом, с дубинкой в руках и в черном мешке на безмозглой голове. Она была просто уверена, что этот промозглый день станет эффектным концом протестов.

А в итоге – полный облом. Демонстрация невиданной мощи озверевшего режима не удалась. Страна увидела озлобленные толпы наемников промотавшегося лузера. На улицах Минска и других городов их встретили не робкие цепочки озябших и запуганных прохожих, которых каратели без труда намеревались остановить, запугать и рассеять. Там их встретил народ.

И если верзилам в черном и удавалось где-то вытеснить людей с улиц, они появлялись снова – уже на других перекрестках. Не только по центру, но по всей столице прошел этот неодолимый марш. Такие протесты, креативные и безграничные, уже никакой силой не подавляются. Потуги карателей суматошны и бесполезны. Застойная тишина больше не предвидится. Беларусь решительно вышла на Плошчу. И никому и никогда не будет позволено глумиться над народом.

Это уже не протесты. Это – Сопротивление.

Владимир Халип, специально для сайта Сharter97.org

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