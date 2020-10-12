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Католическая церковь причислила к лику блаженных миллениала

  • 12.10.2020, 20:24
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Католическая церковь причислила к лику блаженных миллениала
Ватикан
фото: reuters

Подросток из Италии помогал католическим организациям запускать сайты в интернете.

Католическая церковь причислила к лику блаженных 15-летнего подростка из Италии. Карло Акутис умер в 2006 году от лейкемии. Он активно проповедовал в интернете. Сверстники называли его кибер-апостолом, передает svoboda.org.

Подросток помогал католическим организациям запускать сайты в интернете. Кроме того, он изучил программирование, чтобы создать веб-базу евхаристических чудес.

Беатрификация обычно предшествует канонизации, однако будет ли Акутис причислен к лику святых, пока неизвестно. Если это произойдёт, то подросток станет первым святым миллениалом.

После похорон подростка некоторые СМИ писали о происходящих чудесах – как утверждается, одной женщине удалось вылечиться от рака. А после молебна в честь Акутиса в 2013 году от тяжелой аномалии якобы исцелился бразильский ребенок. Ватикан признал это чудом, что позволило причислить подростка к лику блаженных.

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