Медики выяснили, какие маски защищают от COVID-19, а какие увеличивают риск заражения 13.10.2020, 9:38

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Исследование провели специалисты из университета Нового Южного Уэльса (Австралия).

Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса (Сидней, Австралия) рекомендуют ежедневно стирать тканевые маски, чтобы снизить вероятность заражения и передачи вирусов, в том числе SARS-CoV-2.

В противном случае средство защиты не защитит, а повысит риск подхватить инфекцию. О результатах работы ученых пишет сайт Medicalxpress, передает cursorinfo.co.il.

Согласно анализу сотрудников университете, тканевые маски необходимо ежедневно стирать при высоких температурах.

«И тканевые маски, и хирургические должны считаться загрязненными после использования. В отличие от хирургических масок, которые утилизируются после использования, тканевые надевают повторно. Хотя может возникнуть соблазн использовать одну и ту же маску несколько дней подряд или быстро помыть или протереть вручную, наши исследования показывают, что это увеличивает риск заражения», — сказала проводившая исследование профессор Рэйна Макинтайр.

Исследователи проанализировали неопубликованные данные рандомизированного контролируемого исследования 2015 года, которое до сих пор остается единственным по эффективности тканевых масок в предотвращении вирусных инфекций. В работе содержатся данные 2011 года из Вьетнама о том, стирали ли работники здравоохранения свои маски ежедневно, и если да, то как. Результаты показали, что если тканевые маски стирать в больничной прачечной, они так же эффективно защищают, как и хирургические.

Важно учитывать, что исследование проводилось более пяти лет назад, когда маски не проверяли на защиту от SARS-CoV-2 — вместо этого в анализ включили распространенные респираторные патогены, такие как грипп, риновирусы и сезонные коронавирусы.

Анализ основан на самооценке данных мытья и проводился медицинскими работниками в палатах повышенного риска в медицинских учреждениях.

«Несмотря на то, что обычные люди, носящие тканевые маски, вряд ли вступают в контакт с таким же количеством патогенов, как медицинский работник в палате повышенного риска, мы все же рекомендуем ежедневную стирку тканевых масок», — говорит профессор Макинтайр.

Согласно анализу, мытье масок вручную не обеспечило должной защиты. Медицинские работники, стиравшие СИЗ вручную, имели вдвое больший риск заражения по сравнению с теми, кто пользовался услугами больничной прачечной.

Что касается режима стирки, то ВОЗ рекомендует машинную стирку масок с горячей водой при температуре 60 градусов Цельсия и со стиральным порошком. Результаты анализа подтверждают эту рекомендацию. При такой температуре ручная стирка невозможна.

Кроме того, исследователи обнаружили, что двухслойные маски из хлопчатобумажной ткани в условиях больницы не так эффективны, как хирургические. И нестиранные тканевые СИЗ потенциально повышают риск заражения их обладателей по сравнению с теми, кто вообще не носит маски.

Ранее мы сообщали о том, что согласно ВОЗ, маска может быть эффективным средством только при соблюдении ряда правил и вкупе с регулярной обработкой рук. Однако из-за неплотного прилегания к лицу, она лишь немного уменьшает вероятность заражения.

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