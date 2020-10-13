Медики выяснили, сколько коронавирус живет на деньгах и мобильном телефоне 1 13.10.2020, 13:28

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Фото: Shutterstock

Результаты исследования впечатляют.

Ученые установили, что на поверхностях при благоприятных условиях вирус COVID-19 может "жить" и быть заразным в течение 28 дней.

Об этом сообщает BBC.

Результаты Австралийского национального научного агентства показывают, что SARS-Cov-2 может выжить намного дольше, чем предполагалось.

По словам исследователей, вирус, ответственный за COVID-19, может оставаться заразным на деньгах, экранах телефонов и нержавеющей стали в течение 28 дней.

Однако, отмечается в сообщении, эксперимент проводился в темноте. Ультрафиолетовый свет убивает вирус.

Как передается коронавирус: данные ученых

Коронавирус в основном передается, когда люди кашляют, чихают или разговаривают.

Но есть также свидетельства того, что он может распространяться частицами, висящими в воздухе. По данным Центров по контролю за заболеваниями США, возможно, что кто-то может заразиться COVID-19 при прикосновении к инфицированным поверхностям, таким как металл или пластик.

Что говорится в исследовании?

Предыдущие лабораторные тесты показали, что SARS-Cov-2 может выжить в течение двух-трех дней на банкнотах и стекле и до шести дней на пластике и нержавеющей стали, хотя результаты различаются.

Однако исследование австралийского агентства CSIRO показало, что вирус был "чрезвычайно устойчивым", выживал в течение 28 дней на гладких поверхностях, таких как стекло на экранах мобильных телефонов, а также на пластиковых и бумажных банкнотах при температуре 20°C в темноте, что примерно соответствует комнатной температуре.

Для сравнения, вирус гриппа может выжить в тех же условиях в течение 17 дней.

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