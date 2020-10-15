Белорусы стали слать больше денег за рубеж 15.10.2020, 12:36

2,280

Средняя сумма одного перевода составила $440,67.

Денежные переводы белорусов за рубеж в третьем квартале 2020 года выросли на 22,7% к аналогичному периоду 2019 года. Об этом говорят данные Национального банка, пишет myfin.by.

Согласно статистике Нацбанка, из Беларуси через международные системы денежных переводов в третьем квартале было в общей сумме около $61,45 млн (для сравнения: $50,08 млн годом ранее).

В Беларусь из-за рубежа поступило $84,45 млн переводов. Это на 4,7% больше, чем в третьем квартале 2019 года ($80,64 млн).

Что в итоге?

Средняя сумма одного перевода, отправленного из Беларуси, составила $440,67 (годом ранее было $419,93), а полученного в Беларуси - $273,73 (в третьем квартале 2019 года - $283,05).

Переводы через внутригосударственные системы составили 40,39 тыс. рублей (в третьем квартале 2019 года - 704,7 тыс. рублей). Средняя сумма одного перевода - 267,27 рубля (310,86 рубля в аналогичном периоде 2019 года).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».