Ученые выяснили, как первобытные люди консервировали продукты 15.10.2020, 13:19

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Фото: Ariel David

К сенсационным выводам пришли археологи на раскопках в израильской пещере Кесем.

Археологическое исследование, которое вот уже несколько лет подряд проводится в израильской пещере Кесем, служившей древним людям убежищем сотни тысяч лет назад, помогло ученым выяснить, как наши далекие предки сохраняли еду в условиях жаркого климата. Об этом пишет издание Haaretz (перевод - lenta.ua).

Расположенная в окрестностях Тель-Авива пещера Кесем была заселена древними людьми в период от 420 до 200 тысяч лет назад. Жители пещеры умели использовать огонь и занимались изготовлением примитивных каменных орудий труда.

В пещере работала археолог Кристина Леморини из Университета Ла Сапиенца в Риме (Италия), которой удалось выяснить, как первобытные люди консервировали еду, чтобы она дольше сохранялась на жаре. Для этого ученые под руководством Леморини изучили найденные в пещере Кесем древние каменные инструменты.

"Мы заметили, что края древних кремниевых скребков выглядят так, будто их обработали с применением абразивного порошка. Анализ показал, что этим порошком была зола из очага — она покрывала продукты, которые резали и очищали первобытные люди. Все указывает на то, что золу использовали для консервирования продуктов, а также для сохранения шкур животных", — отметила Кристина Леморини, добавив, что обитатели пещеры обладали весьма продвинутыми для своего времени технологиями.

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