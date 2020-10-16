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Россию могут лишить права проведения Евро-2020

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  • 16.10.2020, 16:08
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Россию могут лишить права проведения Евро-2020

УЕФА всерьез рассматривает данный вариант.

УЕФА рассматривает вариант с сокращением количества городов, которые должны принять матчи чемпионата Европы-2020 по футболу, сообщает gazeta.ru.

Главными претендентами на сокращение являются российский Санкт-Петербург и азербайджанский Баку. Азербайджан могут лишить права проведения матчей Евро-2020 из-за военного конфликта в Нагорном Карабахе, а одной из причин отстранения России называется тяжелая эпидемиологическая обстановка в стране.

"Мы постоянно следим за ситуацией, но нет никаких сомнений, что чемпионат Европы состоится. По плану оставить все как есть. Но должен отметить, что вместо 12 стран турнир может пройти в 11, восьми, пяти или одной", – цитирует президента УЕФА Александра Чеферина ESPN со ссылкой на Movistar+

Напомним, 17 марта УЕФА принял решение о переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Новые даты проведения - с 11 июня по 11 июля.

Евро-2020 должен был пройти в период с 12 июня по 12 июля нынешнего года сразу в 12 странах - Азербайджан, Англия, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Нидерланды, Россия, Румыния и Шотландия.

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