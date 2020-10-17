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«Власть слепая, глухая, и с головой проблемы»

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  • 17.10.2020, 14:59
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«Власть слепая, глухая, и с головой проблемы»
Фото: RFE/RL

Как в Хабаровске прошел 99-й день протестов.

17 октября, спустя неделю после разгона предыдущей субботней акции, участники хабаровского протеста вышли в центр города с цветами. В городской администрации объявили, что на площади собралось около 500 человек – традиционно откровенно занизив реальное количество участников шествия и митинга. Сегодня людей пришло больше, чем неделю назад: колонна растянулась на половину центральной улицы – по оценкам очевидцев, собралось около 2,5 тысяч человек, передает «Сибирь. Реалии».

Несмотря на жесткий разгон митингующих в прошлую субботу, к сегодняшнему протесту присоединились и те, кто пострадал от действий ОМОНа.

Фото: RFE/RL
Фото: RFE/RL

– Я плохо себя чувствую, врачи не хотят или не могут мне помочь, уж не знаю, – рассказала Галина Приданникова, которая от удара сотрудника спецподразделения потеряла сознание и упала на асфальт на прошлом митинге. – Мне нужна была операция во второй больнице, здесь же, на площади. Но сейчас ее снова закрыли из-за коронавируса. А состояние плохое, скажем так – после падения что-то оторвалось и попало в дыхательные пути. Но сегодня я не могла не прийти. Я хочу показать, что нас не сломить, мы ходили, будем ходить, пока не вернут нашего губернатора. А разгоны, похищение журналиста – это нормальные методы наших сотрудников спецслужб, они, к сожалению, по-другому не умеют.

Фото: RFE/RL

Галина имеет в виду историю, приключившуюся с журналистом Сергеем Плотниковым, которого в ночь на 16 октября неизвестные похитили и вывезли в лес. Сергей освещает протесты на ютьюб-канале RusNews. Он также пришел сегодня на акцию протеста. Сергей уверен, что похитили его силовики, но говорит, что его это не остановит.

Фото: RFE/RL

– В тот день я шел с работы домой, как раз уехал с площади. Зашел в магазин, купил продукты. Начал заходить в арку, у меня длинный дом, и в стороне увидел автобус и машину. Авто уехало, но автобус начал медленно двигаться в мою сторону, дверь начала приоткрываться – я ускорился. Как раз в это время я разговаривал с нашей аппаратной, а из автобуса выбежали двое, схватили меня, начали затаскивать в автобус. Я стал кричать, что меня берут, чтобы в аппаратной услышали, – рассказывает Сергей Плотников. – Все люди были без формы, в зеленых масках. Но по их выражениям, поведению было понятно – это не полиция, а сотрудники спецслужб. В автобусе меня уложили на пол, начали избивать, затем надели мне наручники. Я все время кричал, но старался замолчать иногда, чтобы в аппаратной, которая все еще была на связи, услышали голоса похитителей. Поднять голову я не мог, чтобы посмотреть, куда меня везут. Но везли меня достаточно долго. Скоро мой телефон забрали, поставили на режим полета.

Фото: RFE/RL

После этого, продолжает журналист, его вывезли в лес. Где это было – он не знает. И единственное, что интересовало похитителей, – работа Сергея на митингах.

– Вопросы были только про протесты. Пока били только и спрашивали – за кого вы прете, что вас власть не устраивает? Пытались узнать, кто организатор митингов, пытались завербовать меня, чтобы я сливал им информацию, которой я, по сути, не владею в целом, я журналист. Потом выстрелили мне под ноги – порох остался на штанах и кроссовках, сейчас этим занимаются эксперты. Я также подал заявление о похищении, по этому факту уже возбуждено уголовное дело, – уточняет Сергей. – После этого они поняли, что смысла нет со мной разговаривать, довезли до матвеевского кладбища, и все. Мне кажется, будут еще подобные случаи, но меня завели еще больше, а сотрудничать с такими людьми я не буду.

Фото: RFE/RL
Фото: RFE/RL

До этого случая за ним тоже была слежка – правда, тогда он замечал только сотрудников полиции. Сейчас, признает Сергей, он стал более осторожным.

Между тем протестующие вышли колонной на традиционное шествие. "Путин вор", "Мы здесь власть", "Я/Мы Сергей Фургал", "Дегтярев – пошел вон", – скандировали в колонне. Их поддерживали не только водители проезжавших мимо машин, но и жители ближайших домов, выглядывающие из окон. Предупреждения сотрудников полиции, которые призывали прекратить несанкционированное мероприятие и покинуть проезжую часть, митингующие проигнорировали.

Фото: RFE/RL

– Вообще, главное, что все продолжается, Путин не ушел еще, конечно, но протест живет, – рассуждает Виталий Блажевич. – Силовой разгон, честно говоря, давно уже ждали, все знали, что рано или поздно это случится. Но после прошлой субботы противостояние стало другое, накал повысился. Раньше хабаровчане с такой злостью не кричали. Если было "Дегтярев, уходи", то теперь – только грубое "пошел вон". Если сначала было "спасибо полиции", то теперь их только фашистами и называют. Противостояние вышло на более серьезный уровень.

Фото: RFE/RL

Отметился нынешний митинг еще двумя акциями. Несколько женщин предлагали всем желающим надеть майки и рваные белые футболки, измазанные красной краской, символизирующей кровь пострадавших в прошлую субботу.

– Десятого числа нас избивали, бабушек, дедушек. Вот, при мне 80-летнюю бабушку тот самый Христинин, омоновец, ударил дважды. Все это видно было на видео, – рассказывает протестующая, которая пожелала остаться анонимной. – Нашей акцией мы хотим показать, что была пролита кровь. И мы этого не забудем. Еще раз на силовой разгон, конечно, решатся, если будет приказ из Москвы. Но Хабаровск подготовлен: если будет серьезнее, то это уже гражданская война. А пошло это все от президента нашего, которого мы не выбирали. Но на наш протест никакой ОМОН не повлияет. Люди нападать вот только не будут, а начнут защищать свою жизнь и свободу.

Фото: RFE/RL

Большинство протестующих также считают, что приказ на силовой разгон акции в прошлую субботу ОМОН получил из Москвы.

– Путин или его "команда" – точно от них приказ был, – считает Валентин Квашенников. – Они позвонили Дегтяреву, и все. Задолбало их все – они же на нас как на клоунов смотрят. Общаться не хотят, к народу не идут. А мы че, быдло какое-то, что ли, голоса у нас нет, права выбора? Мы вас выбирали, так и придите, пообщайтесь. Почему отдали приказ избивать простой народ без всякого оружия? Они нам плюнули в лицо, а сами прячутся за дверьми. Но за что нас бить?

Фото: RFE/RL

Вчера стало известно, что 15 человек подали иски к президенту России Владимиру Путину в Верховный суд страны. Они считают, что глава государства нарушил закон, подписав указ о досрочном прекращении полномочий арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Валентин Квашенников уверен, что иски к Путину ничего не принесут: в справедливость российского суда Валентин не верит – говорит, что убедился в этом на собственном опыте.

Фото: RFE/RL
Фото: RFE/RL

– Раньше скандировали – "честный суд в Хабаровске!". Но сейчас нет уже этого, потому что у нас не суды, а судилища. Показания свидетелей – от сотрудников полиции. А на митингующих когда дела заводят – даже и доказательств не надо. Раньше хоть фотографии собирали какие-то с митингов. А сейчас и так сойдет. Или денег заплатили судье, или что, я уже судить не берусь. Но это по беспределу все. Вот у меня последний суд – я просто гулял, ОМОН меня загреб, а с меня штраф 10 тысяч. А меня и на площади-то не было сначала, – рассказывает Валентин. – Путин обманул народ. Обещал же Конституцию не менять – а сделал. Если опустим голову, пока мычать будем рабами, то они и дальше будут к нам так относиться.

– Мы мечтаем, чтобы выпустили нашего губернатора, мы его достойны, – считает еще одна участница акции Людмила. – Я Фургала с 16 лет знаю, он с моей сестрой учился в Благовещенском институте. Не зря мы его выбрали. Но что он Путину мешал – рейтинг высокий сильно, что мы. Именно Путин и Дегтярев отдали приказ бить народ. А палатки – так, предлог, никакая не провокация (в прошлую субботу во время акции протестующие поставили на площади перед зданием краевого правительства три палатки. – Прим. С.Р.).

Фото: RFE/RL

После того как митингующие вернулись на площадь, один из них бросил перед крыльцом правительства портрет Путина. Сначала к нему положили цветы с черной лентой, затем стали топтать его, кто-то плевал, кто-то бросал мелочь как подаяние, кто-то, как на могиле, поставил рюмку и конфеты.

Фото: RFE/RL

Еще одна группа протестующих решила собрать пожелания для Фургала и Путина. Для этого поставили два небольших ящичка с их портретами. На небольшом листке можно было написать все, что угодно. Главное – не перепутать ящики.

Фото: RFE/RL
Фото: RFE/RL

– А я все, что хочу, написать могу? Цензуры нет? – переспрашивали желающие. – Фургалу, конечно, здоровья пожелаю, чтобы он вернулся к нам. А этому… не могу сказать вам, там неприлично будет

Фото: RFE/RL

Многие на сегодняшнюю акцию принесли живые цветы. Но силовикам дарить их не стали, как иногда делают протестующие в Беларуси. После шествия их просто воткнули в газон.

– Мы с цветами ходили, показываем так, что у нас мирный протест, – объясняет участница акции Валерия. – Но я все надеюсь, что мы их на могилку отнесем кому-нибудь. Фемиду уже отпели, осталось только по честному руководству страны отпеть панихиду. Фемида долго болела и скончалась. А у власти скоротечное заболевание. Она глухая, слепая и с головой проблемы. Не слышит, не видит. Вот ее мы и похороним скоро.

Фото: RFE/RL
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