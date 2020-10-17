Ученые объяснили, как формируются алмазоносные «корни» континентов 1 17.10.2020, 18:12

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«Корнями» континентов называются особые образования в земной мантии.

Ученые объяснили геологический механизм, который отвечает за формирование алмазоносных "корней" у самых древних участков континентов. Речь, идет, об огромных выступах из пород, которые уходят на сотни километров в глубины земной мантии, пишет lenta.ua.

По словам профессора Алексея Перчука, ученым удалось разработать компьютерную модель, которая показывает особенности образования древних участков коры и мантии Земли. Выяснилось, что погружение коры в мантию в древности отличалось от аналогичного процесса в настоящее время. "В древности в процессе участвовал верхний слой мантии с другим химсоставом — очень легкое вещество. Этот слой не уходил на глубину полностью, а затекал под континенты гигантскими "языками", а затем застывал. Так и появились "корни" континентов", — рассказал профессор.

"Корнями" континентов называются особые образования в земной мантии, которые легче и холоднее окружающего вещества. Корни, которые серьезно отличаются от остальной мантии по химическому составу, представляют интерес тем, что в них сконцентрированы практически все минералы планеты — в частности, алмазы.

Ученые смогли просчитать процесс формирования "корней" мантии Земли при помощи суперкомпьютера "Ломоносов", а также его аналогов, работающих в Швейцарии. Результаты моделирования в целом совпадают с результатами геологических исследований.

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