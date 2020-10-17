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Оценена вероятность подхватить коронавирус в самолете

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  • 17.10.2020, 21:08
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Оценена вероятность подхватить коронавирус в самолете
Фото: Depositphotos

Министерство обороны США провело исследование.

Риск заразиться коронавирусом в самолете крайне низкий, заявил глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жуньяк. По его словам, вероятность подхватить вирус находится в той же категории, что и удар молнии, пишет lenta.ru со ссылкой на Sky News.

Исследование, которое провело министерство обороны США, показало, что когда сидящий в салоне самолета пассажир носит маску, в среднем 0,003% частиц воздуха в зоне дыхания вокруг головы человека являются заразными, даже когда все кресла заняты. Это связано с тем, что люди во время полета практически не ходят и не говорят. Кроме того, современные воздушные судна оснащены фильтрами, уничтожающими вредные частицы.

По мнению авторов исследования, чтобы заразиться коронавирусом в самолете, пассажир должен провести в полете 54 часа. На самолетах Boeing 777 и 767 компании United Airlines провели исследование. Оно показало, что около 99,99 процентов частиц были отфильтрованы из салона в течение шести минут из-за быстрой циркуляции воздуха, нисходящей вентиляции и систем фильтрации на самолете.

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