Сегодня в Беларуси пройдет Партизанский марш 25 18.10.2020, 8:06

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Марш стартует в 14:00 в Минске и других городах страны.

Наша страна известна всему миру как партизанский край. У каждого белоруса есть партизанские гены. И в каждом из нас живет дух народных мстителей.

Крупнейшие белорусские телеграм-каналы призвали граждан страны выйти в это воскресенье, 18 октября, на Партизанский марш.

Место сбора в Минске — площадь и проспект Независимости.

В других городах страны — центральные улицы и площади.

Время традиционное — 14:00.

Это будет Марш партизан, упорных и непобедимых белорусов, готовых бороться за свое будущее и будущее своей страны.

Напоминаем, что Народный ультиматум властям истекает 25 октября. Наши требования:

1. Лукашенко должен объявить об уходе.

2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.

3. Все политзаключенные должны быть освобождены.

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