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На границе Беларуси с ЕС произошел транспортный коллапс

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  • 18.10.2020, 10:59
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На границе Беларуси с ЕС произошел транспортный коллапс

Только на литовском направлении выезда ожидает более 530 фур.

Большое количество грузовиков скопилось в пунктах пропуска на границах Беларуси со странами Евросоюза, сообщают naviny.by.

Своего выезда в Литву ожидает более 530 фур:

«Каменный Лог» — более 170;

«Привалка» — более 160;

«Бенякони» — более 110;

«Котловка» — более 90.

Забиты большегрузами и оба перехода на латвийском направлении — более 160:

«Григоровщина» — более 80;

«Урбаны» — более 80.

Чуть меньше фур пытается выехать в Польшу — более 120:

«Брузги» — более 60;

«Берестовица» — более 30;

«Козловичи» — более 30.

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