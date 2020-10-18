На границе Беларуси с ЕС произошел транспортный коллапс

На границе Беларуси с ЕС произошел транспортный коллапс8
- 18.10.2020, 10:59
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Только на литовском направлении выезда ожидает более 530 фур.
Большое количество грузовиков скопилось в пунктах пропуска на границах Беларуси со странами Евросоюза, сообщают naviny.by.
Своего выезда в Литву ожидает более 530 фур:
«Каменный Лог» — более 170;
«Привалка» — более 160;
«Бенякони» — более 110;
«Котловка» — более 90.
Забиты большегрузами и оба перехода на латвийском направлении — более 160:
«Григоровщина» — более 80;
«Урбаны» — более 80.
Чуть меньше фур пытается выехать в Польшу — более 120:
«Брузги» — более 60;
«Берестовица» — более 30;
«Козловичи» — более 30.