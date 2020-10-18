Эль Мюрид: Эрдоган со вкусом давит кремлевскую амебу 4 18.10.2020, 12:28

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Анкара прекрасно понимает, что отвечать Москве нечем.

Кремль уже не в состоянии контролировать ситуацию, уступая свои позиции Турции, пишет популярный российский блогер Эль Мюрид.

Не успел Лавров сообщить, что Россия никогда не рассматривала Турцию в качестве стратегического партнера, как Эрдоган откликнулся весьма симметричным образом: "...Турция не признала и не признает незаконную аннексию Крыма. Мы с Украиной продолжим оказывать поддержку наших крымско-татарских братьев, которые являются важным элементом исторической и гуманитарной связи между нашими странами..."

Лавров, говоря о стратегии в контексте упоминания России, конечно же, чрезвычайно сильно ей польстил. У нынешнего режима нет и никогда не было никакой стратегии. Он существует строго в сиюминутных интересах, которые в основном заключаются в безудержном разворовывании всего, до чего путинские олигархи-уголовники могут дотянуться. Но это стратегией назвать нельзя, это модус вивенди - образ жизни. Вор не может не воровать. Убитый петербуржский журналист Андрющенко вполне определенно показал и модус вивенди, и модус операнди нашей правящей касты, когда они еще шакалили на мелких должностях. Ключевая фраза, врезавшаяся ему в память - "Бабки надо зарабатывать", - сказанная ему в коридорах Смольного. Но это - не стратегия.

Раз нет стратегии, то нет принципов, нет морали, и люди с таким бэкграундом, захватив огромную страну, переносят свои взгляды и понимание на управление ею. У России сегодня вообще нет никакой государственной политики в том смысле, в котором это определение принято употреблять, а потому нет и не может быть ни стратегических союзников, ни стратегических противников. Все, что мешает воровать - то и есть противник.

Нелепо было бы предполагать, что зарубежные лидеры не понимали, с какой шантрапой они имеют дело. А раз так - то Турция, которая занимает место во втором, а то и третьем эшелоне мировой политики, без мелейших для себя проблем буквально помыкает кремлевскими бандитами, прекрасно отдавая себе отчет в том, что это за публика.

Причем в отличие от кремлевских, Эрдоган не только говорит, но и делает, и что характерно - добивается результата. Скромного и не сразу - ну так Турция даже не региональная держава. Она хочет ею быть, но пока ей далеко даже до этого статуса.

Эрдоган прекрасно понимает, что отвечать Путину нечем. Все его ближневосточные и африканские авантюры целиком и полностью зависят от Турции. Путин - заложник выбранной им модели обворовывания страны, когда все его внешнеполитические авантюры подчинены одной-единственной цели - защитить маршруты транспортировки и рынки, на которых он сбывает краденое у страны и народа. Вкладывать в Россию он не может - экономика убита им самим и его подельниками. Поэтому Россия прочно заражена вирусом "голландской болезни", когда зависимость от биржевой коньюнктуры на сырьевые товары у бюджета страны тотальна. А модель Путина - это приватизация бюджета, из которого и кормятся все его дружки. Тупик и замкнутый круг, из которого режим вырваться не в состоянии, так как смена модели автоматически приведет к удалению всей нынешней воровской касты и из политики, и из экономики. Чего она, понятно, совершенно не хочет.

Собственно, всё это "партнеры" прекрасно знают и понимают. Такую примитивную личность, как российский президент и его окружение, сложно не понять - даже ученик 6 класса в состоянии понять смысл жизни амебы - жрать и размножаться.

Ничего другого она просто не умеет. У амебы нет ни стратегических союзников, ни стратегических противников. Она даже не понимает, что это такое - мозга нет. А потому и церемониться с кремлевскими инфузориями тоже никто особо не собирается. Когда надо - им просто указывают на место, которое они на самом деле занимают. И продолжают делать свои дела.

В карабахском конфликте все более заметна рухнувшая роль и статус России. Кремль уже не в состоянии контролировать ситуацию, уступая свои позиции Турции. Теперь именно турки определяют уровень и качество конфликта, оставляя кремлевским бездарям право что-то там такое говорить про мир во всем мире и прочие благоглупости. Природа не терпит пустоты. Это же относится и к политическим, и к историческим процессам. Слабеющая на глазах Россия уже не может контролировать ближние подступы, а потому на них приходят другие - и у них свое собственное видение "нового порядка" на этих территориях.

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