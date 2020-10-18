Какой будет погода в начале рабочей недели 18.10.2020, 19:19

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В понедельник будет облачно с прояснениями.

Сильный ветер и дожди ожидаются в Беларуси 19 октября, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, по северу страны возможен мокрый снег. Ветер ожидается западный 5-10 м/с с порывами до 14 м/с. В отдельных районах прогнозируется усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

Температура воздуха будет от нуля до плюс 6 градусов. Днем воздух прогреется до 5-10 тепла.

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