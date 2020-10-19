«Баста!»: Захоўвайце спакой ды вастрыце косы 1 19.10.2020, 7:52

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Беларуси скоро понадобятся все ваши силы в борьбе за свободу.

Telegram-кала «Баста!» опубликовал финальное видео с Марша партизан, который вчера прошел в Беларуси.

- Партизаны Беларуси прошли маршем по улицам Минска. Каждый день своей партизанской борьбы вы не устаете удивлять всех вокруг своей изобретательностью, смелостью и организованностью! Уже совсем скоро истечёт срок Народного Ультиматума, и нам понадобятся все наши силы в борьбе за свободу!

Захоўвайце спакой ды вастрыце косы, — пишет Telegram-канал.

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