закрыть
19 октября 2020, понедельник, 14:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россия и ОПЕК попали в ковидную ловушку

1
  • 19.10.2020, 13:18
  • 3,008
Россия и ОПЕК попали в ковидную ловушку

Увеличить добычу нефти не вышло.

Вторая волна коронавируса, ударившая по Европе и медленно наступающая на США, спутала карты государствам ОПЕК+, которые планировали заметно увеличить добычу нефти с января 2021 года, пишет finanz.ru.

В то время как, как в ЕС вводят новые ограничительные меры, а спрос на авиаперелеты продолжает лежать на «дне», 23 страны-участницы крупнейшей в истории сделки по спасению нефтяного рынка возвращаются к обсуждению кризисных сценариев.

В понедельник, 19 октября, министры ОПЕК+ проведут очередные онлайн-переговоры, чтобы обсудить будущее соглашения о беспрецедентном сокращении нефтедобычи.

Пятые по счету переговоры с начала ковидного кризиса, который обрушил потребление топлива на 10%, будут сфокусированы на перспективах 2021 года, в течение которого ОПЕК+ ожидает слабый спрос и новый избыток нефти.

Спрос на «черное золото» восстанавливается медленнее ожиданий, тогда как добыча в страна вне ОПЕК растет быстрее прогнозов. В сентябрьском докладе о состоянии рынка картель ухудшил прогноз мирового потребления нефти на 400 тысяч баррелей в сутки и ждет его сокращения на 9,5 млн баррелей в день.

По мере того как над рынком нефти сгущаются тучи, Саудовская Аравия сомневается в возможности нарастить добычу с января 2021 года, сообщили The Wall Street Journal источники в Эр-Рияде.

По их словам, саудиты предлагают отказаться от запланированного увеличения поставок на 1,9 млн баррелей в сутки и пока оставить сделку в нынешнем виде, качая ежедневно на 7,7 млн баррелей меньше, чем до кризиса.

В Эр-Рияде опасаются, что рынок не сможет переварить дополнительное предложение нефти, говорят источники WSJ.

В понедельник на стол министрам ляжет доклад, подготовленный экспертами технического комитета ОПЕК+, которые заседали 15 октября. В нем содержатся сценарии развития рынка нефти на 2021 год, и один из них предполагает «слабый спрос и растущее предложение нефти», сообщил ТАСС один из авторов анализа.

По словам другого источника агентства, базовым сценарием все же остается постепенная балансировка рынка даже в условиях восстановления добычи в ОПЕК+ на 1,9 млн б/с с января.

Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо, выступая на отраслевой конференции на прошедшей неделе, сказал, что восстановление нефтяного спроса идет более медленными темпами, чем ожидалось. Он также подчеркнул, что «ОПЕК+ не допустит нового обвала рынка».

В преддверии переговоров президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман дважды созванивались за последние две недели, подтвердив, по данным пресс-службы Кремля, готовность к «тесной координации».

Россия надеется на возможность увеличить добычу, написал министр энергетики России Александр Новак в статье журнала «Энергетическая политика». Он добавил, что продолжает «смотреть с оптимизмом» на рынок, несмотря на начало второй волны пандемии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Судью на мыло!
Судью на мыло! Ирина Халип
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Пролетая над гнездом кукушки
Пролетая над гнездом кукушки Владимир Халип
Надо быть жестче
Надо быть жестче Сергей Тихановский