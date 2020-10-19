Россия и ОПЕК попали в ковидную ловушку 1 19.10.2020, 13:18

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Увеличить добычу нефти не вышло.

Вторая волна коронавируса, ударившая по Европе и медленно наступающая на США, спутала карты государствам ОПЕК+, которые планировали заметно увеличить добычу нефти с января 2021 года, пишет finanz.ru.

В то время как, как в ЕС вводят новые ограничительные меры, а спрос на авиаперелеты продолжает лежать на «дне», 23 страны-участницы крупнейшей в истории сделки по спасению нефтяного рынка возвращаются к обсуждению кризисных сценариев.

В понедельник, 19 октября, министры ОПЕК+ проведут очередные онлайн-переговоры, чтобы обсудить будущее соглашения о беспрецедентном сокращении нефтедобычи.

Пятые по счету переговоры с начала ковидного кризиса, который обрушил потребление топлива на 10%, будут сфокусированы на перспективах 2021 года, в течение которого ОПЕК+ ожидает слабый спрос и новый избыток нефти.

Спрос на «черное золото» восстанавливается медленнее ожиданий, тогда как добыча в страна вне ОПЕК растет быстрее прогнозов. В сентябрьском докладе о состоянии рынка картель ухудшил прогноз мирового потребления нефти на 400 тысяч баррелей в сутки и ждет его сокращения на 9,5 млн баррелей в день.

По мере того как над рынком нефти сгущаются тучи, Саудовская Аравия сомневается в возможности нарастить добычу с января 2021 года, сообщили The Wall Street Journal источники в Эр-Рияде.

По их словам, саудиты предлагают отказаться от запланированного увеличения поставок на 1,9 млн баррелей в сутки и пока оставить сделку в нынешнем виде, качая ежедневно на 7,7 млн баррелей меньше, чем до кризиса.

В Эр-Рияде опасаются, что рынок не сможет переварить дополнительное предложение нефти, говорят источники WSJ.

В понедельник на стол министрам ляжет доклад, подготовленный экспертами технического комитета ОПЕК+, которые заседали 15 октября. В нем содержатся сценарии развития рынка нефти на 2021 год, и один из них предполагает «слабый спрос и растущее предложение нефти», сообщил ТАСС один из авторов анализа.

По словам другого источника агентства, базовым сценарием все же остается постепенная балансировка рынка даже в условиях восстановления добычи в ОПЕК+ на 1,9 млн б/с с января.

Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо, выступая на отраслевой конференции на прошедшей неделе, сказал, что восстановление нефтяного спроса идет более медленными темпами, чем ожидалось. Он также подчеркнул, что «ОПЕК+ не допустит нового обвала рынка».

В преддверии переговоров президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман дважды созванивались за последние две недели, подтвердив, по данным пресс-службы Кремля, готовность к «тесной координации».

Россия надеется на возможность увеличить добычу, написал министр энергетики России Александр Новак в статье журнала «Энергетическая политика». Он добавил, что продолжает «смотреть с оптимизмом» на рынок, несмотря на начало второй волны пандемии.

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