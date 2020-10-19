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Смогут ли США победить в «информационной войне» с Россией и Китаем

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  • 19.10.2020, 15:12
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Смогут ли США победить в «информационной войне» с Россией и Китаем

Ставки на выборах президента США для Америки в этом году, возможно, выше, чем в 2016 году.

К тому же, опасения относительно иностранного вмешательства в выборы в США значительно выросли. Вместо традиционного оружия иностранные противники Америки снова обращаются к социальным сетям в своих попытках подорвать будущие выборы. В 2020 году наблюдается огромное количество дезинформации о коронавирусе, политических проблемах в США и целостности американских выборов, пишет «Зеркало недели. Украина» со ссылкой на Foreign Policy.

Согласно новому исследованию, четыре из пяти американцев обеспокоены тем, что ложная информация повлияет на голосование в ноябре.

Эта проблема не остается незамеченной правительством США. На самом деле, нынешняя Стратегия национальной безопасности США и Национальная оборонная стратегия, традиционно сосредоточены на обычной военной мощи, подчеркивают важность информационной войны в международных конфликтах и подрыве легитимности выборов. Несмотря на это, Соединенные Штаты до сих пор не имеют четкой стратегии борьбы с информационной войной.

Между тем авторитарные государства усиливают использование дезинформации на фоне пандемии COVID-19. Понятно, что Китай и Россия - две страны, которые представляют серьезную угрозу для Соединенных Штатов, ведь они используют тактику агрессивной информационной войны, чтобы воспользоваться пандемией и подорвать либеральный международный порядок. Пока Соединенные Штаты медленно реагируют на давление пропаганды, это ослабляет Америку в конкуренции с Китаем и Россией в долгосрочной перспективе.

За последние пару десятилетий информационная среда стала одной из главных арен битвы влиятельных государств. Это потому, что информационная война имеет силу формировать не только общественное мнение, но и представление о том, как государства конкурируют в таких ключевых сферах, как здравоохранение и международное развитие. Фактически, великие державы используют информационную войну, чтобы посеять внутренний разлад и недоверие на территории своих противников, из-за чего правительства не в состоянии сосредоточиться на внешних угрозах.

Конечно, дезинформация является важнейшей составляющей этого, но это далеко не единственная угроза. Пекин и Москва активно экспериментируют как с защитными, так и с наступательными информационными кампаниями, с инструментами как внутреннего контроля, так и внешней политики. «Защитная информационная война» включает дезинформационные кампании, предназначенные для дискредитации диссидентов и использование публичных данных, например, для отслеживания и ареста журналистов.

Такие наступательные кампании подрывают и нарушают политическую ситуацию в других странах, используя цифровые медиа-платформы и искусственное распространение информации с помощью автоматизированных или фальшивых аккаунтов, таких как боты и тролли.

Хотя эти кампании чаще всего ассоциируются с Россией, правительство Китая также активно распространяло ложную информацию, особенно во время пандемии.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзян несколько раз ложно утверждал, что армия США посещала Ухань в 2019 году для распространения вируса, а Коммунистическая партия Китая обвиняла США в вспышке болезни.

Между тем Москва использовала дезинформацию о коронавирусе, чтобы усилить настроения «антиевропейского» движения по всей Западной Европе. Это согласуется с вмешательством России в президентские выборы в США 2016 года и подчеркивает ее усилия, направленные одновременно на подрыв ЕС и США.

Проблемы являются серьезными, и, несмотря на усиленное внимание к ним в Соединенных Штатах, текущая политическая дискуссия вокруг этих информационных кампаний не имеет четких и необходимых долгосрочных целей. Для того, чтобы преодолеть угрозы как со стороны Китая, так и России, Соединенным Штатам нужно сделать три действия.

Во-первых, правительство США должно относиться к дезинформации как к любой большой угрозе национальной безопасности. Борьба с дезинформацией в форме удаления подозрительных учетных записей и постов никогда не будет столь удачливой, чтобы держать под контролем в сети агитаторов и бессознательных распространителей: Кремль и Коммунистическая партия Китая могут распространять дезинформацию быстрее, чем это смогут отследить и остановить правительства тех или иных стран .

В этом направлении правительство США должно нацелить свои силы на борьбу с распространением дезинформации - включая то, откуда она идет, как она распространяется и какие последствия она имеет.

Внимание должно сосредоточиться на автоматизированных механизмах, таких как боты и тролли, которые усиливают поток дезинформации.

Во-вторых, органам безопасности США следует ожидать, что дезинформация из-за рубежа будет постоянной чертой политической и экономической жизни в течение всей пандемии. Теперь, когда аналитики национальной безопасности, наконец, это признают, Соединенные Штаты должны делать гораздо больше, чем просто маркировка и проверка фактов.

Нужно разработать и внедрить общедоступный публичный портал, который позволяет отдельным лицам и организациям легко выяснить, откуда происходит информация.

Это очень важно, поскольку типичная дезинформационная кампания начинается в ненадежном источнике, а затем распространяется в социальных медиа.

В-третьих, как государственный сектор, так и руководители предприятий, должны охватывать и продвигать государственное и частное партнерство. Одни из лучших решений технологических проблем поступают из Кремниевой долины. Это правда, что правительство США создало несколько новых программ, в том числе подразделение оборонных инноваций и Инновационную сеть национальной безопасности, чтобы ускорить использование новых технологий, которые опираются на искусственный интеллект и анализ данных. Однако эти инициативы все еще сдерживаются сложной бюрократией и длительными процессами заключения контрактов, которые имеют целью получить коммерчески доступные решения.

В конце концов, Соединенным Штатам необходимо применить более целостный подход к техностратегичной гонке, которая определяет современный характер конкуренции с Китаем и Россией. Каждый правительственный орган, отвечающий за информационные операции, должен организовывать и поддерживать консультативный совет аналитических центров.

Полноценно решить проблему будет трудно, учитывая масштабы политической поляризации в Соединенных Штатах, которая частично была спровоцирована Россией.

Одним из четких путей осуществления необходимых шагов было бы создание специальной комиссии по вопросам информационной войны, которая нивелирует текущие бюрократические и политические разногласия. Этот совет экспертов должен регулярно собираться для обсуждения стратегических вызовов в информационной среде и поиска реальных решений для них.

Пандемия COVID-19 привлекла давно назревшее внимание к использованию дезинформации авторитарными режимами. Китай и Россия слишком долго дестабилизируют информационную среду, и демократические страны должны найти пути сохранения принципов открытого общества и органического онлайн-дискурса. В условиях информационной войны, США имеют двойные преимущества технологических инноваций и непревзойденный аппарат национальной безопасности, поэтому и пришло время эти преимущества правильно и эффективно использовать, резюмирует издание.

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