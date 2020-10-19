Трамп и Байден пытаются «переманить» себе штаты, голосовавшие за кандидатов из другой партии 8 19.10.2020, 16:34

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Фото: Carlos Barria/Mark Makela/Reuters

Президент ведет кампанию в Неваде, а его соперник-демократ – в Северной Каролине.

Президент США Дональд Трамп и его соперник на выборах демократ Джо Байден в воскресенье перешли в «наступление»: оба кандидата ведут кампанию в тех штатах, которые они пытаются «перетянуть» на свою сторону на выборах 3 ноября, сообщает «Голос Америки».

Трамп начал свой день в Неваде, где посетил церковь (что является редкостью для него) перед вечерним митингом в Карсон-Сити. Невада когда-то считалась колеблющимся штатом, но не голосовала за республиканского кандидата в президенты с 2004 года.

Католик Байден посетил мессу в Делавэре, после чего отправился в Северную Каролину, где демократ не побеждал в борьбе за Белый дом со времен Барака Обамы в 2008 году.

Оба кандидата пытаются добиться успеха в штатах, которые могут помочь обеспечить им победу, но динамика гонки остается удивительно стабильной. Байден получил значительное преимущество в национальных опросах, но оно не столь значительно в колеблющихся штатах.

В то время как Трамп сидел в первом ряду неконфессиональной Международной церкви Лас-Вегаса, старшая помощница пастора Денис Гуле заявила собравшимся, что Бог сказал ей, что президент является его зеницей ока, и он получит второй срок.

«В 4:30 Господь сказал мне: "Я дам вашему президенту вторую победу"», – сказала она и, обратившись к Трампу, заявила: «Вы снова станете президентом».

В коротком выступлении Трамп сказал, что он «любит посещать церкви», и что для него была «большая честь» побывать на этом богослужении.

«У нас есть группа с другой стороны, которая не согласна с нами», – добавил он, призвав людей принять участие в голосовании «3 ноября или раньше». Перед уходом президент положил пачку 20-долларовых купюр в тарелку для сбора пожертвований.

Несмотря на пандемию, как отмечается, во время службы не было никаких ограничений по социальному дистанцированию. Не ограничивалось и пение, которое, по мнению представителей органов здравоохранения, является деятельностью с высокой степенью риска. Мало кто из присутствующих был в масках внутри церкви.

Джо Байден, в свою очередь, обратился к сторонникам на митинге в Дареме, Северная Каролина, участники которого сидели в машинах. Он сосредоточил основное внимание на продвижении изменений в сфере уголовного правосудия для борьбы с негласным расизмом и пообещал содействовать повышению благосостояния представителей афроамериканской общины.

Выступая со сцены на парковке, где находилось около 70 автомобилей, Байден сказал, что Северная Каролина имеет решающее значение для его победы.

«Исход дела решится здесь, в Северной Каролине, – сказал Байден, сняв маску во время выступления. – Ставки еще не были так высоки».

Он заметил, что Трамп на одном из своих митингов сказал, что страна уже пережила худшее в борьбе с пандемией.

«Как сказал бы мой дедушка, этот парень тронулся, если считает, что худшее уже позади. Худшее позади? Все становится только хуже», – сказал кандидат-демократ.

В последние дни предвыборной гонки кандидаты используют совершенно разные подходы. Так, Байден следует рекомендациям органов здравоохранения по ведению кампании во время пандемии. Он носит маску на публике, когда не выступает с речью, а на его мероприятиях соблюдается социальная дистанция.

Трамп же вернулся к своим митингам, участники которых стоят плечом к плечу, причем многие без масок. Он по-прежнему старается не придавать большого значения коронавирусу, хотя сам недавно им переболел.

Нынешнее преимущество Байдена перед Трампом выражается не только в результатах опросов, но и в деньгах. За последние четыре месяца его кампания собрала более миллиарда долларов, и это позволило ему затмить некогда огромное денежное преимущество Трампа.

Это стало очевидным в рекламе, где Байден и его союзники-демократы идут к тому, чтобы обойти Трампа и республиканцев по расходам в два раза в последние дни гонки, согласно данным компании Kantar/CMAG, которая занимается отслеживанием рекламы.

Хотя Трамп в значительной мере снизил рекламную кампанию в штатах Среднего Запада, которые обеспечили его победу в 2016 году, он вложил значительные средства в других штатах, в том числе в Северной Каролине, где он может опередить Байдена по расходам.

В Неваде, где Дональд Трамп был близок к победе в 2016 году, демократы, похоже, опередят его кампанию по расходам более чем в три раза в последние дни перед выборами.

Визит Трампа в штат является частью агрессивного плана предвыборных мероприятий. Пытаясь не допустить, чтобы еще больше избирателей настраивались против него, глава Белого дома пытается представить демократов «антиамериканскими радикалами» в «крестовом походе против американской истории». Он заявил умеренным избирателям, что их «моральный долг» – вступить в Республиканскую партию.

Джо Байден начал свой день с мессы в церкви Св. Иосифа в Делавэре, как он делает почти каждую неделю. Он и его жена Джилл вошли в церковь в темных масках. Джилл несла в руках букет цветов.

Церковь находится в нескольких минутах езды от дома Байдена. На кладбище при церкви похоронен сын Байдена, Бо, умерший от рака мозга в 2015 году. После службы Джо и Джилл Байден посетили его могилу.

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