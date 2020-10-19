Экс-идеолог Брестского горисполкома с мужем получили по 15 суток 19.10.2020, 20:08

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Фото из соцсетей

Их обвиняли в участии в протестном марше.

19 октября суд Ленинского района Бреста вынес решение по делу бывшей сотрудницы отдела идеологии Брестского горисполкома Виктории Драгобецкой и ее мужа Дмитрия Лазарчука: они обвинялась в участии в несанкционированном мероприятии, передает tut.by.

Их обвиняли в участии в протестном марше 13 сентября. В материалах дела есть видеозапись, на которой видно, как Виктория с мужем шли по проезжей части проспекта Машерова.

Виктория и Дмитрий признали вину полностью. Девушка пояснила, что в тот день они с мужем гуляли по центру Бреста, увидели участников марша и решили посмотреть, что происходит.

Задержали Викторию с мужем месяц спустя. Их остановили 16 октября на выходе из Дома правосудия, куда они приехали поддержать знакомого, которого судили по той же статье 23.34 КоАП. Выходные Виктория и Дмитрий провели в ИВС Ленинского РОВД, а в понедельник их привезли в суд.

Во время заседания зачитали характеристики Виктории с прошлых мест работы «Буг-ТВ» и Брестского горисполкома. Обе — положительные. Также к материалам дела приложили грамоту за активное участие в подготовке мероприятий к 1000-летию города. Поддержать Викторию пришли ее коллеги-журналисты.

К административной ответственности она ранее не привлекалась.

Суд признал Викторию и Дмитрия виновными по ч. 1 ст. 23.34 КоАП и назначил каждому по 15 суток ареста.

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