Ученые рассказали о простом способе лечения COVID-19 20.10.2020, 11:24

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Специалисты предложили еще один метод борьбы с пандемией.

Плазма крови людей, переболевших коронавирусом может быть важной в лечении других.

Она является источником антител против этого возбудителя, рассказал директор Института биохимии имени А. В. Палладина НАН Украины, академик Сергей Комисаренко в эфире телеканала Obozrevatel TV, пишет издание gazeta.ua.

«Если взять одну порцию крови - 400 миллилитров, - из нее можно сделать 3 дозы, которые могут спасти людей от коронавирусной инфекции. Ее можно применять или просто в виде плазмы крови, или в виде обогащенной фракции - имуноглобулинов фракции», - сообщил ученый.

Академик Комисаренко также считает, что в Украине давно должен быть такой способ лечения, однако Минздрав еще не оказал соответствующее разрешение.

«Я считаю, что это неправильно. Антитела надо было использовать сразу. Это донорская кровь, это элементарно и очень легко», - подчеркнул он.

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