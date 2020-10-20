закрыть
20 октября 2020, вторник, 11:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые рассказали о простом способе лечения COVID-19

  • 20.10.2020, 11:24
  • 2,569
Ученые рассказали о простом способе лечения COVID-19

Специалисты предложили еще один метод борьбы с пандемией.

Плазма крови людей, переболевших коронавирусом может быть важной в лечении других.

Она является источником антител против этого возбудителя, рассказал директор Института биохимии имени А. В. Палладина НАН Украины, академик Сергей Комисаренко в эфире телеканала Obozrevatel TV, пишет издание gazeta.ua.

«Если взять одну порцию крови - 400 миллилитров, - из нее можно сделать 3 дозы, которые могут спасти людей от коронавирусной инфекции. Ее можно применять или просто в виде плазмы крови, или в виде обогащенной фракции - имуноглобулинов фракции», - сообщил ученый.

Академик Комисаренко также считает, что в Украине давно должен быть такой способ лечения, однако Минздрав еще не оказал соответствующее разрешение.

«Я считаю, что это неправильно. Антитела надо было использовать сразу. Это донорская кровь, это элементарно и очень легко», - подчеркнул он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко сам готовит свой крах
Лукашенко сам готовит свой крах Юрий Пшенник
Хроника объявленной Революции
Хроника объявленной Революции Игорь Чубайс
Судью на мыло!
Судью на мыло! Ирина Халип
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум