В парламенте Италии создали Комитет за демократию в Беларуси 1 20.10.2020, 13:30

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С инициативой выступили нескольких политических партий.

В парламенте Италии объявлено о создании Итальянского комитета за демократию в Беларуси, сообщает «Наша Нива».

Он создан по инициативе нескольких политических партий Италии («Демократическая партия», «Радикалы», «Плюс Европа»), журналистских и профсоюзных организаций, с участием Ассоциации белорусов в Италии «Суполка».

Белорусы Италии провели акции солидарности в десятках городов Италии, а также собрали значительные средства для белорусских политзаключенных, и независимых культурных проектов.

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