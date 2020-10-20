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В парламенте Италии создали Комитет за демократию в Беларуси

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  • 20.10.2020, 13:30
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В парламенте Италии создали Комитет за демократию в Беларуси

С инициативой выступили нескольких политических партий.

В парламенте Италии объявлено о создании Итальянского комитета за демократию в Беларуси, сообщает «Наша Нива».

Он создан по инициативе нескольких политических партий Италии («Демократическая партия», «Радикалы», «Плюс Европа»), журналистских и профсоюзных организаций, с участием Ассоциации белорусов в Италии «Суполка».

Белорусы Италии провели акции солидарности в десятках городов Италии, а также собрали значительные средства для белорусских политзаключенных, и независимых культурных проектов.

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