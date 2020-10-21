Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 9 человек 1 21.10.2020, 11:30

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Всего теперь их более 100.

Десять правозащитных организаций сделали совместное заявление, в котором признали политзаключенными еще 9 участников протестов.

Совместное заявление правозащитных организаций Беларуси о признании 9 новых политических заключенных опубликовал сайт spring96.org:

- В связи с информацией о предъявлении обвинений по статье 293 Уголовного кодекса ("Массовые беспорядки") Сергею Брилю, Андрею Попову, Павлу Недбайло, Сергею Леженко, Дмитрию Ивашкову, Юрию Белько, Дмитрию Ластовскому, Ярославу Збаровскому, а также по ст. 342 Уголовного кодекса ("Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок") Денису Болтутю, еще раз подтверждая позицию, изложенную в совместном заявлении правозащитного сообщества от 10 августа 2020 года, отмечаем следующее:

Свобода мирных собраний гарантирована статьей 21 Международного Пакта о гражданских и политических правах. Данная свобода не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, что установлены законом и необходимы в демократических странах в целях национальной и общественной безопасности, общественного порядка, здравоохранения и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц.

Выступления граждан носили стихийный, самоорганизованный характер и были вызваны недоверием к результатам выборов президента, которые состоялись 9 августа 2020 года, и проходили с многочисленными нарушениями и фальсификациями, не были признаны международным сообществом как демократические, справедливые и свободные.

Собрания граждан носили мирный характер и не представляли угрозы ни национальной, ни общественной безопасности. Несмотря на это демонстранты были атакованы спецподразделениями МВД с непропорциональным применением физической силы, спецсредств и оружия.

Впервые в истории Беларуси в отношении мирных демонстрантов были применены резиновые пули и водометы. Особенно большое количество повреждений было получено от использования шумовых гранат.

В своем заявлении от 10 августа 2020 года белорусское правозащитное сообщество осудило действия правоохранительных органов и возложило всю ответственность за произошедшее 9 и 10 августа на власти Беларуси.

Также считаем необходимым отметить, что демонстрантами не совершались действия, которые охватываются диспозицией статьи 293 УК и соответственно не могут квалифицироваться как массовые беспорядки. Участники протестов не совершали поджогов, погромов, не уничтожали имущество и не оказывали вооруженного сопротивления правоохранительным органам.

Отдельные случаи насильственных действий в отношении сотрудников милиции со стороны демонстрантов требуют отдельной правовой квалификации, с учетом контекста и обстоятельств применения насилия, в том числе в контексте самообороны от заведомо непропорциональных действий сотрудников милиции.

Мы оцениваем преследование Сергея Бриля, Андрея Попова, Павла Недбайлы, Сергея Леженко, Дмитрия Ивашкова, Юрия Белько, Дмитрия Ластовского, Ярослава Збаровского, Дениса Болтутя, которые были обвинены по ст. 293 УК ("Массовые беспорядки") и по ст. 342 УК ("Групповые деяния, грубо нарушающие общественный порядок"), как политически мотивированное преследование в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов президента и признаем их политическими заключенными.

В этой связи мы требуем от властей Беларуси:

Немедленно освободить из-под стражи политзаключенных Сергея Бриля, Андрея Попова, Павла Недбайло, Сергея Леженко, Дмитрия Ивашкова, Юрия Белько, Дениса Болтутя, Дмитрия Ластовского, Ярослава Збаровского и прекратить их уголовное преследование.

Немедленно освободить всех политических заключенных, а также граждан, задержанных в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период и прекратить политические репрессии в отношении граждан страны.

Правозащитный центр "Весна”;

Простое общество "Инициатива FORB";

Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве "Хьюман Константа”;

РОО "Правовая инициатива”;

Белорусский документационный центр;

РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет";

Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова;

Центр правовой трансформации Lawtrend;

Белорусский ПЕН-центр;

Офис по правам людей с инвалидностью.

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