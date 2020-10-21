Наталья Радина: Лукашенко нельзя верить 7 21.10.2020, 18:09

6,497

Наталья Радина

Cитуация с освобождением некоторых политических заключенных напоминает 2010-2011 годы.

Политолог Виталий Шкляров, выпущенный из СИЗО Минска после разговора с Александром Лукашенко, отказался от общения с журналистами. Хранят молчание и другие освобожденные на днях политзаключенные, кроме Юрия Воскресенского, который в интервью местным СМИ выступает с критикой белорусской оппозиции. Собеседники Русской службы «Голоса Америки», прошедшие застенки белорусского КГБ, рассказали, какие рычаги режим Лукашенко использует, чтобы заставить несогласных либо молчать, либо сотрудничать со спецслужбами.

Арестованный в Беларуси политолог Виталий Шкляров, на освобождении которого настаивал госсекретарь США Майк Помпео, а также правозащитники и представители профессионального сообщества, переведен под подписку о невыезде.

Об этом сообщил адвокат Антон Гашинский, во вторник опубликовавший в соцсетях фото совместной пробежки с Виталием Шкляровым. Каких-либо комментариев для СМИ политолог давать пока не планирует, подчеркнул Гашинский. «Он взял паузу. Ему дали возможность ухаживать за мамой, которая сейчас проходит курс химиотерапии после онкологической операции», – сказал адвокат.

Он объяснил, что изменение меры пресечения на подписку о невыезде означает, что Шклярову запрещено покидать страну. Политолог по-прежнему является фигурантом уголовного дела. «Наш план действий – это добиваться снятия всех обвинений», – заявил адвокат.

«Шкляров был разменной монетой для Лукашенко, однако он не ожидал, что дело политолога вызовет такой ажиотаж в США и России. Впрочем, освобождение Шклярова не освободит Лукашенко от ответственности за то, что делает: как говорится, не забудем, не простим», – считает российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков.

Напомним, что Шклярова и еще шестерых политзаключенных, включая 67-летнюю представительницу Координационного совета оппозиции Беларуси Лилию Власову, отпустили из СИЗО вскоре после встречи с Александром Лукашенко. На встрече, которую его оппоненты сравнили с переговорами террориста и заложников, он предложил политзаключенным совместную работу над реформой Конституции Беларуси.

По данным белорусских медиа, половина участников встречи с Лукашенко, включая одного из лидеров оппозиции Беларуси Сергея Тихановского, экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико и его сына, и других политзаключенных, по-прежнему остаются под стражей.

Источники Русской службы «Голоса Америки», знакомые с содержанием встречи, рассказали, что Тихановский и Бабарико являются сторонниками жесткой линии в отношениях с Лукашенко.

Тихановский кричал на Лукашенко

Во время встречи Сергей Тихановский разговаривал с Лукашенко на повышенных тонах, cообщил в интервью изданию tut.by экс-политзаключенный Юрий Воскресенский.

После интервью, в котором он назвал Лукашенко «сильным лидером», Воскресенского обвинили в реализации сценария, разработанного КГБ Беларуси.

Главный редактор независимого интернет-портала «Хартия-97» Наталья Радина – бывшая политзаключенная – объяснила «Голосу Америки», как действуют спецслужбы Беларуси.

«Эта ситуация с освобождением некоторых политических заключенных мне очень напоминает 2010-2011 годы, кандидаты в президенты Беларуси, участники протестов, да и я сама, также оказались в тюрьме», – вспоминает Радина.

После того, как Лукашенко начал освобождать некоторых политзаключенных, ряду из них было предложено освобождение на льготных условиях: в обмен на сотрудничество с КГБ, говорит Радина.

«Есть свидетельства людей, где они говорили, что их освободили на основании того, что они подписали бумаги о сотрудничестве с КГБ. Это обязывало их встречаться с сотрудниками спецслужб, отвечать на их вопросы, – утверждает Радина. – Более того, еще несколько человек выступили с некими обращениями с экрана телевизора, где клеветали на других политических заключенных, заявляли о попытках организовать государственный переворот и распространяли прочую ложь, которую для них написали в КГБ. Сейчас происходит то же самое».

По словам Радиной, после интервью Воскресенского о «мудром Лукашенко», появились предположения, что тот подписал документы о сотрудничестве с КГБ еще до ареста, или был внедрен в оппозицию в качестве агента.

«В то время, как другие, как Лилия Власова, сидят под домашним арестом, и не могут давать комментарии медиа. То же самое со Шкляровым, который не может выехать из страны и воссоединится с семьей. Задача режима – заткнуть людям рот», – подчеркивает Наталья Радина.

«Ни одному слову Лукашенко верить нельзя»

Российский оппозиционный политик Илья Пономарев заявил, что Александр Лукашенко «проводит политику удержания заложников», что отчетливо видно на примере вынужденного молчания Виталия Шклярова. «Виталий по-прежнему находится внутри страны, это позволяет его в любой момент вернуть в СИЗО», – говорит политик.

По словам Пономарева, Лукашенко необходимо расположить к себе оппозицию, чтобы провести конституционную реформу, которую он пообещал Владимиру Путину, поэтому тот и затеял переговоры с политзаключенными и изменил меру пресечения некоторым из них.

Наталья Радина подчеркнула, что ни одному слову Лукашенко верить нельзя: «Он просто торгуется с Западом, поскольку опасается новых санкций. А в тюрьмах по-прежнему находятся сотни политических заключенных».

«Это не только Виктор Бабарико и Сергей Тихановский, которых безусловно необходимо освобождать, это и Николай Статкевич, и Павел Северинец, а также многие известные белорусские блогеры, такие как Сергей Петрухин, Андрей Кабанов, Игорь Лосик, Дмитрий Козлов и многие другие, которые, сделали очень многое для белорусской революции», – подчеркнула Радина.

Оппозиция Беларуси обещает «всенародную забастовку»

Напомним, что 25 октября истекает дата «народного ультиматума», который объявила Лукашенко экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

Тихановская потребовала от Лукашенко уйти в отставку с поста президента Беларуси, прекратить насилие против участников акций протеста и освободить всех политзаключенных. Если эти требования не будут выполнены, то, по словам оппозиции, с 26 октября "начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах"

Напомним, что протесты против итогов выборов президента Беларуси продолжаются с 9 августа. В США и Евросоюзе назвали итоги выборов сфальсифицированными.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».