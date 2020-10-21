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Вывоз российского леса в Китай достиг нового рекорда

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  • 21.10.2020, 18:22
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Вывоз российского леса в Китай достиг нового рекорда
иллюстрационное Фотo с сайта: udf.by

В основном вывозят кругляк и лесоматериалы.

Россия резко увеличила вывоз леса на экспорт, сообщила, выступая в Совете Федерации, вице-премьер Виктория Абрамченко, сообщает сайт finanz.ru.

За последние пять лет ежегодные продажи лесоматериалов за границу подскочили на 20% - с 34 до 41,2 млн тонн.

В пересчете на объем это 50 миллионов кубометров, или 200 стандартных олимпийских бассейнов.

Лидером по закупкам остается Китай, доля которого достигает 42% (17,2 млн тонн) и в разы превышает показатели других крупных клиентов, отметила Абрамченко.

Так, на занимающую второе место Финляндию приходится 6,5% российского лесного экспорта, на Японию - 5,8%, на Узбекистан - 5,4%.

Эти поставки в прошлом году принесли в страну 8 млрд долларов и состояли почти исключительно из необработанного леса, констатировала Абрамченко.

«Около 85% составляет продукция с низкой добавленной стоимостью: кругляк, лесоматериалы, полученные распиловкой и топливная древесина», - перечислила она (цитаты по РИА Новости).

Кроме того, 97% вывозимых за рубеж лесоматериалов имеет грубую обработку и только 3% - это строганые и шлифованные пиломатериалы.

В реальности точных данных о движении лесного фонда в стране просто нет, выяснила Счетная палата по итогам проверок эффективности расходования средств на лесоустройство в стране.

При том что общая площадь лесов в стране, по данным Рослесхоза, оценивается в 1,145 млн га, о состоянии лесного фонда на площади 967 млн га у государства «нет достоверной информации», констатировала СП.

Площадь «потерянных» для госучета лесов сравнима с территорией Бразилии. Давность 84,4% материалов по лесоустройству превышает 10 лет, отсутствует единая информационная база об использовании лесных ресурсов, равно как и достоверная информация об объеме заготовки, оборота и экспорта лесоматериалов в стране.

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