Хватит слушать бред хитрозачесанного лжеца 3 21.10.2020, 20:56

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ФОТО: NN.BY

Пора сказать одно простое слово.

Лавры Чаушеску не дают узурпатору покоя и 25-го октября он хочет собрать грандиозный митинг в свою поддержку, пишет Telegram-канал «Мая краiна Беларусь».

Приходят десятки сообщений от подписчиков о массовом загоне на митинг за Лукашенко в воскресенье работников школ и детских садов, учреждений культуры, исполкомов, таможни, госпредприятий. Плевать на COVID, и совершенно не важно, сколько это будет стоить; чиновникам, как и узурпатору это не важно: картинка народной любви дороже.

И когда диктатор выйдет на трибуну, он не скажет то, чего все от него хотят услышать, он не извинится перед семьями погибших, не извинится перед теми, кого покалечили его псы. Не извинится перед людьми которых он бросил в тюрьмы и не отпустит их, не извинится перед каждым из нас, за то, что украл у нас страну, и не извинится перед людьми, которых вынудил уехать, за то, что за 26 лет так и не сумел создать им достойные условия для работы и жизни.

А наоборот начнет издевательски врать вам прямо в глаза про врагов внутри и снаружи, про то, как некие неизвестные хотят разорвать страну, о том, как он слышит и помогает каждому и никогда не обманывает. Вы как там, жители Бреста, уже провели референдум по аккумуляторному заводу?

Там может хватит слушать этот бред и терпеть этого хитрозачесанного лжеца?

Мы знаем, что у многих из вас есть обстоятельства, которые не позволяют вам отказаться от этой поездки, так используйте ее, как шанс! Шанс сказать ему все, что вы о нем думаете! За годы унижений, оскорблений и издевательств! Он считает вас немыми рабами и мы все знаем, что он ошибается!

Вы смелые, сильные люди, у которых есть право громко сказать в лицо человеку, который пытается украсть наше общее будущее одно простое слово - «Уходи!»

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