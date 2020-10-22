«Баста!»: План действий на 22 октября
- 22.10.2020, 9:03
- 3,843
Сегодня — насыщенный день.
Телеграм-канал «Баста!» и другие независимые телеграм-каналы рассказали о плане действий на 22 октября:
— 22-го октября у нас планируется насыщенный день.
1. Сидячий протест студентов
В четверг, 22 октября, пройдут сидячие демонстрации во всех белорусских вузах. Цель — призвать ректоров к ответу и не дать бесследно пройти тому беспределу, который происходит в университетах.
На большом перерыве. В холле любого университета страны. Национальная символика приветствуется.
2. Марш людей с (НЕ)ограниченными возможностями
Минск, 14:00 - Красный Костёл.
Вся Беларусь - присоединяйтесь в своих городах!
Инвалиды тела против насилия от рук инвалидов души!
Участники берите с собой:
цветы, плакаты, флаги
удостоверение инвалида
у кого есть - наклейки «знак инвалида»
медицинские маски
Приглашаем присоединиться к маршу людей с инвалидностью любого типа, не только колясочников! Одевайтесь тепло, берегите себя!
Канал Авто97% рад помочь в доставке на марш и обратно. Пожалуйста, не стесняйтесь!
Пишите в чат @avto_help97
3. Продолжаем локальные акции по районам и городам
Цепи солидарности, прогулки, украшение города национальной символикой, концерты и встречи - формат выбираете вы сами. Обсуждайте тактику в чатах своих районов и городов.
4. Готовимся к Народному ультиматуму
25 октября - воскресный марш. 26 октября - старт национальной забастовки.
Чтобы на улицу массово вышли люди, а забастовка охватила как можно больше заводов и предприятий - необходимо об этом активно информировать граждан. Не у всех есть телеграмм, а многие люди старшего поколения и вовсе не знаю что такое интернет. Поэтому канал Листовка97 сделал подборку готовых агитационных макетов. Печатаем, распространяем! Нет принтера? Поинтересуйтесь у соседей, друзей, или в чате своего региона.
Активно распространяем план действий на четверг по чатам своих городов и районов.
Информируем друзей, родных, коллег по работе.
Если вы хотите, чтобы книги Оруэлла оставались историями на бумаге, а не превращались в реальность, приходите выразить солидарность и поддержать друг друга. От каждого из нас зависит судьба будущей свободной Беларуси.