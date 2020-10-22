«Баста!»: План действий на 22 октября 22.10.2020, 9:03

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Сегодня — насыщенный день.

Телеграм-канал «Баста!» и другие независимые телеграм-каналы рассказали о плане действий на 22 октября:

— 22-го октября у нас планируется насыщенный день.

1. Сидячий протест студентов

В четверг, 22 октября, пройдут сидячие демонстрации во всех белорусских вузах. Цель — призвать ректоров к ответу и не дать бесследно пройти тому беспределу, который происходит в университетах.

На большом перерыве. В холле любого университета страны. Национальная символика приветствуется.

2. Марш людей с (НЕ)ограниченными возможностями

Минск, 14:00 - Красный Костёл.

Вся Беларусь - присоединяйтесь в своих городах!

Инвалиды тела против насилия от рук инвалидов души!

Участники берите с собой:

цветы, плакаты, флаги

удостоверение инвалида

у кого есть - наклейки «знак инвалида»

медицинские маски

Приглашаем присоединиться к маршу людей с инвалидностью любого типа, не только колясочников! Одевайтесь тепло, берегите себя!

Канал Авто97% рад помочь в доставке на марш и обратно. Пожалуйста, не стесняйтесь!

Пишите в чат @avto_help97

3. Продолжаем локальные акции по районам и городам

Цепи солидарности, прогулки, украшение города национальной символикой, концерты и встречи - формат выбираете вы сами. Обсуждайте тактику в чатах своих районов и городов.

4. Готовимся к Народному ультиматуму

25 октября - воскресный марш. 26 октября - старт национальной забастовки.

Чтобы на улицу массово вышли люди, а забастовка охватила как можно больше заводов и предприятий - необходимо об этом активно информировать граждан. Не у всех есть телеграмм, а многие люди старшего поколения и вовсе не знаю что такое интернет. Поэтому канал Листовка97 сделал подборку готовых агитационных макетов. Печатаем, распространяем! Нет принтера? Поинтересуйтесь у соседей, друзей, или в чате своего региона.

Активно распространяем план действий на четверг по чатам своих городов и районов.

Информируем друзей, родных, коллег по работе.

Если вы хотите, чтобы книги Оруэлла оставались историями на бумаге, а не превращались в реальность, приходите выразить солидарность и поддержать друг друга. От каждого из нас зависит судьба будущей свободной Беларуси.

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