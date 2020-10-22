С улиц Минска снова хотят убрать лотки с фруктами и овощами 12 22.10.2020, 13:24

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Фото: onliner.by

Расчищают место под «табакерки»?

Накануне директор одной из фирм, лотки которой установлены на улицах Минска, из официального ответа городских властей узнала о том, что «в Минске видится перспективным развитие торговли и общественного питания через стационарные объекты различных форматов с постепенным уходом от размещения на улицах нестационарных объектов», пишет «Салідарнасць».

Другими словами, лотки со свежими овощами и фруктами планируется убрать со столичных улиц уже в следующем году, потому что в городе «строятся крупные торговые объекты и магазины «шаговой» доступности, обеспечено эффективное функционирование розничной торговой сети, ориентированной на обслуживание широких слоев населения».

Документ подписан зампредседателя Мингорисполкома Юрием Трущенко. Оправдывая свое намерение, чиновник ссылается на заключение Минского городского центра гигиены и эпидемиологии, в котором указан ряд нарушений.

Среди них — содержание торговых мест и оборудования не в должной чистоте, реализация загнивших и испорченных фруктов и овощей, отсутствие документов, подтверждающих качество, отсутствие сведений о прохождении медосмотра работниками.

— В Минске лоточной продажей занимаются 40 фирм. По нашим оценкам, это порядка тысячи человек, которые тем не менее за последние десять лет выплатили государству в виде аренды и налогов 6,5 млн долларов, — сообщил в экспресс-комментарии руководитель РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко.

Он возмущен позицией отдельного чиновника по отношению к малому бизнесу.

— Показательна его встреча с руководителем одной из фирм. Предприниматель пыталась убедить зампредседателя в том, что это работа для нее и еще сотни человек. Она спросила, что ей делать, когда лотки уберут и бизнес закроется, и Трущенко, по ее словам, ответил: «Идите продавцом в Евроопт».

В то время, когда страна находится в сложном кризисном политическом и экономическом состоянии, когда на вес золота поступления в бюджет, отдельные чиновники своими руками делают всё, чтобы этого не было, катализируя протестные настроения и ослабляя финансовые поступления.

Да, был установлен ряд нарушений, но все их можно исправить. Ведь магазины же не закрывают после того, как у них выявляют нарушения, — отметил Шумченко.

Он уточнил, что попытки уничтожить частную лоточную торговлю на улицах Минска возникают уже не первый раз. Руководитель «Перспективы» не исключает, что за желанием убрать лотки могут стоять чьи-то конкретные интересы.

— Сложно понять мотив чиновника, который отказывается от живых денег и рабочих мест, которые создаёт малый бизнес. Не понятно, в чём в данном случае интерес самой власти, при том, что есть гигантские проблемы нелегальной торговли и развития теневого сектора в этом сегменте, который увеличится многократно, если легальную форму торговли уничтожат.

Всё это напоминает борьбу с киосками, когда точно так же под различными искусственными предлогами был уничтожен бизнес тысяч предпринимателей, а спустя какое-то время минские власти разрешили поставить те же киоски в Минске, но только одному бизнесмену.

Может, и сейчас мы увидим подобное и вскоре появится какая- нибудь сеть тех же лотков «Фруктик», которая будет принадлежать одному человеку? — напоминает Шумченко историю с «табакерками».

В настоящее время РОО «Перспектива» направила ряд обращений в различные органы власти и управления с целью объяснить свою позицию. Предприниматели намерены бороться за право работать.

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