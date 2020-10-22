В Польше установлены сразу два «коронавирусных рекорда» 1 22.10.2020, 15:22

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В Польше сегодня впервые зарегистрировали более 12 000 новых случаев коронавируса и наибольшее с начала эпидемии количество смертей.

Об этом сообщает сайт Charter97.org со ссылкой на новые данные министерства здравоохранения.

За последние сутки заразились еще 12 107 человек, что стало абсолютным рекордом с начала эпидемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован вчера - 10 040 новых больных.

Умерли 168 пациентов с коронавирусом, это также самый большой показатель с начала эпидемии в стране. Из них COVID-19 считают непосредственной причиной смерти для 31 человека, остальные имели другие хронические заболевания.

В больницах Польши находятся 10 091 больной коронавирусом. Отметим, что 812 из них подключены к кислороду.

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