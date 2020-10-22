закрыть
22 октября 2020, четверг, 15:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Польше установлены сразу два «коронавирусных рекорда»

1
  • 22.10.2020, 15:22
  • 1,368
В Польше установлены сразу два «коронавирусных рекорда»

В Польше сегодня впервые зарегистрировали более 12 000 новых случаев коронавируса и наибольшее с начала эпидемии количество смертей.

Об этом сообщает сайт Charter97.org со ссылкой на новые данные министерства здравоохранения.

За последние сутки заразились еще 12 107 человек, что стало абсолютным рекордом с начала эпидемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован вчера - 10 040 новых больных.

Умерли 168 пациентов с коронавирусом, это также самый большой показатель с начала эпидемии в стране. Из них COVID-19 считают непосредственной причиной смерти для 31 человека, остальные имели другие хронические заболевания.

В больницах Польши находятся 10 091 больной коронавирусом. Отметим, что 812 из них подключены к кислороду.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко нельзя верить
Лукашенко нельзя верить Наталья Радина
Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям
Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям Николай Статкевич
Лукашенко сам готовит свой крах
Лукашенко сам готовит свой крах Юрий Пшенник
Хроника объявленной Революции
Хроника объявленной Революции Игорь Чубайс