У кандидата в мэры Киева нашли гражданство России

У кандидата в мэры Киева нашли гражданство России12
- 22.10.2020, 15:55
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В Cеть были выложены копии документов.
Кандидат в мэры Киева, украинский политик Андрей Пальчевский имеет гражданство Российской Федерации, сообщает censor.net.
В Cеть были выложены копии документов о наличии у Пальчевского российского гражданства.
Эту информацию можно проверить с помощью запроса на сайте Федеральной налоговой службы РФ. Полученный ответ подтверждает существование паспорта Пальчевского в базе данных.
18 сентября, Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала Андрея Пальческого кандидатом в мэры Киева.
Известно, что высшее образование Пальчевский получил в Москве — в Военном институте Министерства обороны СССР (закрыт в 1994 году). После этого служил в Вооруженных силах СССР, позже шесть лет работал в Лаосе, официально — переводчиком.
В 1995 году Пальчевский баллотировался в Государственную думу России в составе Партии любителей пива.