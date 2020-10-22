У кандидата в мэры Киева нашли гражданство России 12 22.10.2020, 15:55

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В Cеть были выложены копии документов.

Кандидат в мэры Киева, украинский политик Андрей Пальчевский имеет гражданство Российской Федерации, сообщает censor.net.

В Cеть были выложены копии документов о наличии у Пальчевского российского гражданства.

Эту информацию можно проверить с помощью запроса на сайте Федеральной налоговой службы РФ. Полученный ответ подтверждает существование паспорта Пальчевского в базе данных.

18 сентября, Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала Андрея Пальческого кандидатом в мэры Киева.

Известно, что высшее образование Пальчевский получил в Москве — в Военном институте Министерства обороны СССР (закрыт в 1994 году). После этого служил в Вооруженных силах СССР, позже шесть лет работал в Лаосе, официально — переводчиком.

В 1995 году Пальчевский баллотировался в Государственную думу России в составе Партии любителей пива.

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