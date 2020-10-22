В Беларуси запустили проект, где будут фиксировать нарушения закона лукашенковскими карателями

В Беларуси запустили проект, где будут фиксировать нарушения закона лукашенковскими карателями1
- 22.10.2020, 22:03
- 2,124
Белорусы проведут общественное расследование.
Запущен новый проект, общественное расследование нарушений со стороны милиции, связанных с мирными акциями.
23.34 — это цифры, которые летом двадцатого года узнала вся Беларусь. Это статья о нарушении организации или проведения массовых мероприятий. Статья, по которой белорусов задерживают без причины, дают им сутки и штрафы, бьют и издеваются. Статья, которой в новой Беларуси быть не должно, потому что само ее существование нарушает Конституцию.
Задача проекта — собрать информацию об абсолютно всех нарушениях со стороны милиции, связанных с мирными акциями, начиная со старта предвыборной кампании. Если вас задержали во время, после или в связи с мирными протестами и/или осудили по статье 23.34, 23.4 или смежной, мы просим вас поделиться с нами информацией о вашем случае.