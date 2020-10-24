В Праге стартовала кампания в поддержку белорусских героев
- 24.10.2020, 10:55
Их имена появились на больших билбордах в столице Чехии.
В Праге стартовала кампания #BelarusHeroes, посвященная белорусским политзаключенным, сообщает «Радые Свабода».
На больших билбордах появились фото политика Марии Колесниковой, блогера Игоря Лосика и правозащитника Марфы Рабковой. Одна из целей кампании — активизировать международное движение за их освобождение.
Первые билборды в Праге появились благодаря поддержке чешского сенатора Вацлава Ласки, который подарил белорусским политзаключенным свою рекламную площадь, заказанную для выборов в Сенат.